寵物趣聞｜賓士貓被八隻金毛尋回犬「群毆」　經盡辛酸終逃過一劫

被一大窩的金毛尋回犬幼仔包圍可能是某些人的天堂，但對於這隻賓士貓而言，簡直就是一場噩夢！美國有隻賓士貓莫蒂（Morty）走進自家廚房，怎料瞬間就被八隻小金毛瞬間包圍了，掙扎逃跑還失敗，只能迅速逃離原地…



影片中可以看到前往廚房的莫蒂被幾隻小金毛堵住去路，而後方也被趕來幾隻阿金兄弟姊妹擋住，走投無路的莫蒂想跳上，這些毛頭小孩搆不到的廚房檯面上，但不知是太緊張還是檯面真的太高了，莫蒂直接失足掉落，最後害怕的莫蒂只能衝出包圍圈，迅速離開原地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼賓士貓被「群毆」現場！！▼▼▼

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寵物醫學網站（PetMD）強調要讓貓咪和狗狗相處融洽，第一次見面是非常重要的，最好是把狗狗控制住，讓貓咪可以慢慢放下戒心緩緩靠近，如果一切順利牠們關係有近一步的話，就可以逐漸增加牠們在一起的時間。PetMD表示，整個過程可能需要花費數週甚至到數月。

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