金毛大啖咬貓皇尾巴　被連環巴掌報復卻樂在其中　網笑：是獎勵吧

這在我們業界是種獎勵？有網友上傳一段阿金跟貓咪的可愛互動，貓咪坐在桌上讓尾巴自然垂下，這時金毛尋回犬竟然朝著貓尾巴一口咬下去，讓貓皇瞬間轉身甩了連環巴掌。不過狗狗看起來並沒有一絲害怕，享受的模樣反而引起網友熱議。



微博帳號「鏟屎官和主子們」日前轉發一段阿金大戰貓咪的影片。當時貓咪跳上桌子，尾巴向外自然垂落吸引狗狗的目光。在地上的阿金看到貓尾巴相當興奮，張開口想咬落空後又迅速補上第二咬，紮實的力道讓貓咪急得轉過身來狂呼巴掌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從鏡頭中可以看到，雖然狗狗被連環巴掌伺候，但牠看起來仍相當開心，還吐著舌頭露出招牌笑臉。隨後貓咪越想越不對勁又補了好幾掌，汪星人也只是愣在原地不動，被網友笑說「大黃一臉享受」「為什麼要獎勵牠」「這個力度分明是按摩」。

許多網友好奇被貓咪這樣打究竟會不會痛，開玩笑表示「我也想被打打」。許多苦主表示「看伸不伸爪子」「我被打過鼻子。沒伸爪子的情況下還是很疼」「伸爪子很疼，我都被抓破留疤了」「群裡就有邊牧被貓抓瞎了」。

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