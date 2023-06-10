金毛大啖咬貓皇尾巴 被連環巴掌報復卻樂在其中 網笑：是獎勵吧
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
這在我們業界是種獎勵？有網友上傳一段阿金跟貓咪的可愛互動，貓咪坐在桌上讓尾巴自然垂下，這時金毛尋回犬竟然朝著貓尾巴一口咬下去，讓貓皇瞬間轉身甩了連環巴掌。不過狗狗看起來並沒有一絲害怕，享受的模樣反而引起網友熱議。
微博帳號「鏟屎官和主子們」日前轉發一段阿金大戰貓咪的影片。當時貓咪跳上桌子，尾巴向外自然垂落吸引狗狗的目光。在地上的阿金看到貓尾巴相當興奮，張開口想咬落空後又迅速補上第二咬，紮實的力道讓貓咪急得轉過身來狂呼巴掌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+13
從鏡頭中可以看到，雖然狗狗被連環巴掌伺候，但牠看起來仍相當開心，還吐著舌頭露出招牌笑臉。隨後貓咪越想越不對勁又補了好幾掌，汪星人也只是愣在原地不動，被網友笑說「大黃一臉享受」「為什麼要獎勵牠」「這個力度分明是按摩」。
許多網友好奇被貓咪這樣打究竟會不會痛，開玩笑表示「我也想被打打」。許多苦主表示「看伸不伸爪子」「我被打過鼻子。沒伸爪子的情況下還是很疼」「伸爪子很疼，我都被抓破留疤了」「群裡就有邊牧被貓抓瞎了」。
延伸閱讀：寵物趣聞｜金毛尋回犬穿鞋後不懂走路 笨拙步伐意外爆紅笑翻網民
+18
智利金毛尋回犬亂入比賽搶球 緊張動作引得全場爆笑 汪：球還我金毛尋回犬剛被領養就離家出走 花27天穿越森林後重回前主人家金毛尋回犬盡情享受高級露天專人SPA 網笑稱：以為準備燉狗肉暖心金毛尋回犬天天目送小主人上學3年不變 網民：這是天使！金毛尋回犬趁主人不在狂拆家 沒料到爸媽提早回來牠秒變這樣子金毛尋回犬與主人進行搶風扇攻防戰 阿金使出絕招：一齊不要吹金毛尋回犬初見清潔員做出興奮行為被拍下 熱情友好模樣網友笑瘋金毛尋回犬哥哥全盲拿不到玩具 暖心金毛弟這行為 感動14萬網民
延伸閱讀：
貴賓「被絕育」記恨3年！每天報到狂譙寵物店老闆 復仇影片網笑：罵得很髒
散步途中牽繩掉了！邊牧秒掉頭奔回飼主身邊 發現同伴黑柴亂跑還幫拖回來
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】