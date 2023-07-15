雪橇犬見到牛角包口水直流 瞬間上映鯨吞食法 網民：這是真愛
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
當人看到自己喜歡的食物時總是等不及想要大快朵頤，在美國就有一隻阿拉斯加雪橇犬「Bokky」，牠對牛角包（可頌）的熱愛程度可是會讓牠從一隻溫馴的大狗狗瞬間化身成一頭猛獸。
畫面中可以看到Bokky的表情是一臉期待，眼神死死盯著一旁準備遞給牠的牛角包不放，彷彿迫不急待想要吃掉它，只見麵包到牠嘴邊狗狗立刻像鯊魚一樣將食物大口咬走，兩三下就把食物給吞下肚，幾乎是沒有咀嚼，讓主人在貼文中笑說Bokky簡直就像一頭飢餓的河馬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+27
網友看到這一幕都被狗狗驚人的吃相給逗樂，紛紛笑翻留言：「難怪長那麼大隻」、「牛角包直接消失欸」、「這樣哪吃得出味道啦」飼主也經常在社群上分享Bokky看到食物就狼吞虎嚥的樣子，可以發現Bokky特別喜歡吃牛角包，有一次甚至連包著牛角包的餐巾紙也吃下肚，雖然之後並無大礙，但還是讓網友們看了捏了把冷汗呢。
延伸閱讀：往雪橇犬身上扔東西一秒消失 牠邊走邊掉 網民：身上藏百寶袋？
+6
狗狗考試：金毛尋回犬vs邊境牧羊犬 阿金傻笑發呆等夠鐘交白卷美國民眾通報超兇狠流浪狗在徘徊 職員到場傻眼：報案時請說實話收容所德牧險遭安樂死 最後30分鐘她霸氣救起 後續故事更暖心德牧陪主人行山成最黏人保母！走幾步回頭找人 網民：已折返14次拉布拉多犬被餵苦瓜「吃到懷疑狗生」 聰明的邊牧竟然開始假吃老狗自知時人無多 臨死前偷偷離家邊走邊回頭看：這一眼就是永別
延伸閱讀：
2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】