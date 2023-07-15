雪橇犬見到牛角包口水直流　瞬間上映鯨吞食法　網民：這是真愛

當人看到自己喜歡的食物時總是等不及想要大快朵頤，在美國就有一隻阿拉斯加雪橇犬「Bokky」，牠對牛角包（可頌）的熱愛程度可是會讓牠從一隻溫馴的大狗狗瞬間化身成一頭猛獸。



畫面中可以看到Bokky的表情是一臉期待，眼神死死盯著一旁準備遞給牠的牛角包不放，彷彿迫不急待想要吃掉它，只見麵包到牠嘴邊狗狗立刻像鯊魚一樣將食物大口咬走，兩三下就把食物給吞下肚，幾乎是沒有咀嚼，讓主人在貼文中笑說Bokky簡直就像一頭飢餓的河馬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 27

網友看到這一幕都被狗狗驚人的吃相給逗樂，紛紛笑翻留言：「難怪長那麼大隻」、「牛角包直接消失欸」、「這樣哪吃得出味道啦」飼主也經常在社群上分享Bokky看到食物就狼吞虎嚥的樣子，可以發現Bokky特別喜歡吃牛角包，有一次甚至連包著牛角包的餐巾紙也吃下肚，雖然之後並無大礙，但還是讓網友們看了捏了把冷汗呢。

延伸閱讀：往雪橇犬身上扔東西一秒消失 牠邊走邊掉 網民：身上藏百寶袋？

+ 6

延伸閱讀：

六福村明迎來首次動物展演評鑑 若不合格2月未改善恐撤照

2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】