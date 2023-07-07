拉布拉多犬被餵苦瓜「吃到懷疑狗生」　聰明的邊牧竟然開始假吃

狗狗本性貪吃，但還是有不愛吃的東西，一名飼主給家裡大型犬餵食苦瓜，狗狗們喜孜孜領了卻發現這東西不太美味，有些只做出假吃的動作。



一名大陸飼主養了14隻狗，其中大部分是拉布拉多，他經常上傳在櫃檯前給狗狗們逐個餵食的影片，看得出來伙食很不錯，有各種肉類、包子、蒸餃、水果、鵝蛋等，甚至還有甜點蛋糕，每隻狗都吃得白白胖胖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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日前他分享準備生苦瓜給狗狗吃的影片，汪星人依然開心守在檯前等待放飯，飼主發給牠們一狗一條。然而苦瓜的滋味顯然不對狗狗的胃，不如以往發其他食物狗狗很快就嗑掉，牠們小口小口啃著苦瓜，甚至只是舔一舔，感覺只是把其當作磨牙的玩具，最後大部分狗狗都把苦瓜棄在一旁，還有狗整條動都沒動。

網友表示：「最後大家表情整個生無可戀」、「即便是拉布拉豬對食物也不是都買單的」、「這餐吃得好素」、「有幾隻都做假動作假吃」、「有人發現邊牧都沒去領也沒吃嗎，果然聰明」、「肯吃幾口已經很強了，我家的狗連小黃瓜都不吃」。

網友發現其中一隻黑拉布拉多「小九」苦瓜吃得最多，這隻拉拉一直以來都是以貪吃著稱，有一次飼主給狗狗們發包子，小九領到後光速完食又跑來重複排隊，最後竟然給牠吃了三顆，也因此吃成瓦斯桶身材。

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