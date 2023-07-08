美國民眾通報超兇狠流浪狗在徘徊　職員到場傻眼：報案時請說實話

美國加州一名動保組織員工，日前接獲民眾報案表示附近有「非常具侵略性」的流浪狗徘徊。然而當他趕抵現場準備誘捕卻發現情況和電話裡完全不一樣，兩隻狗狗非但不叫還相當親人，讓原PO無奈表示「報案時要說實話啊～」



艾爾康（Alcorn）是福雷斯諾人道動物機構（Fresno Humane Animal Services）的員工之一。日前他在TikTok分享一段趣事，當天他接到通報稱附近有非常具侵略性的流浪狗，然而當他和同事抵達現場之後，卻看到兩隻狗相當和平的躺在人行道上，甚至還會自己乖乖走進誘捕籠，不費吹灰之力就抓到電話裡聽到的「超兇浪浪」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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後續影片也曝光兩隻狗狗被收容的模樣，任由工作人員狂嚕完全不生氣，抱在懷裡也不曾掙扎想逃脫，超親人的性格宛如天使狗狗。和電話裡如此大的差距讓原PO相當傻眼，苦笑表示「報案時要說實話啊」。

大批網友紛紛在影片底下留言，「狗狗的愛很有侵略性」「兩隻我都好想要」「可能以為這樣說能更快抓走」「好想抱抱他們」。

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