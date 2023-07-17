2汪打架被強行分開　更以親吻方法和解　汪羞恥到爆：沒臉做狗

狗狗打架主人強迫牠們和好，但手法感覺有些勉強。兩名飼主各自掐住愛犬的鼻吻讓牠們嘴碰嘴，被迫親吻的狗狗看起來尷尬萬分。



在夜晚的公園裡，一隻黃金獵犬和一隻黑狗一言不和打架，飼主為了讓牠們和好，各自用雙手握住狗狗的鼻吻，強迫牠們嘴碰嘴親親，一親還親了好幾秒，飼主相當滿意笑著說「和好了」，感覺做完這件事就一切圓滿皆大歡喜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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被迫強吻的兩隻狗狗好不容易結束這尷尬到爆的環節，當時兩狗間氣氛降到冰點，阿金滿臉尷尬低下頭，最後黑狗走到阿金身後將頭搭到牠的身上，不曉得是要示好還是要開啟下一波衝突。

網友表示：「人家是握手言和，你們是親嘴言和？」、「強求是不會幸福的」、「超像小時候被老師強迫和吵架同學握手的情節」、「狗：我是直男阿……」、「這氣氛好微妙」、「這會被其他狗嘲笑一輩子吧」。有網友問黑狗最後頭搭上阿金代表什麼，有人說是一種壓制動作，把頭壓在狗背上就能直接咬住脖子威脅。

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