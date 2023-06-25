乖巧哥基犬突然跑向陌生人搖尾　他含淚撫摸：昨晚我剛痛失愛犬

狗狗有一種天生的能力知道誰需要幫助，一隻哥基（柯基；Corgi）在機場自己跑去親近一名陌生旅客，原來這名男子剛痛失愛犬，友善的哥基感知到了，主動上前給予慰藉。



美國女子龐姆（Madison Palm）收養了一隻被繁殖場遺棄、放到網上開放領養的哥基Cora，當時快滿8歲的Cora有不少健康問題，幸好龐姆重新給了牠一個家。飼主發現Cora非常友善親人，決定把牠訓練成一隻治療犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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龐姆表示Cora總是待在她身邊，即使飼主在忙，牠總會默默在附近坐下輕碰主人的手討摸摸。對於陌生人也是相當友善，Cora外出時喜歡和路人打交道。

多年前龐姆帶Cora前往阿拉斯加，她們遇到班機延遲在機場等候。外向的Cora在候機室到處和旅客打招呼，後來打起瞌睡來，龐姆就暫時把牽繩鬆開想要趁機吃個點心。

這時Cora突然醒來，跑去親近一名中年男子，龐姆還沒來得及阻止，狗狗已經跑到男子腳邊。龐姆深怕狗狗會打擾對方，立即上前詢問，男子帶著泫然欲泣的悲傷表情說，一點都不介意Cora的來訪，因為這正是自己需要的，他昨晚失去了愛犬，Cora正好給了他一點慰藉。

男子撓著Cora的耳朵、拍拍牠的背稱讚非常可愛，接著拿出手機拍了張照，Cora跑到他對面靜靜坐下凝視著他。龐姆表示，即使Cora度過不愉快的7年半狗生，卻還是非常友善正向相信人類，知道誰需要牠，給予對方滿滿的愛和溫暖。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】