柴犬雨中飾演「悲劇女主角」　失魂落魄太傳神　媽：要哭的人是我

在看電影、電視劇的時候，你可能看過男主角或女主角一邊被雨淋濕一邊流淚的場景，如此悲情的畫面其實不只有人類會發生，狗狗也會有想再雨裡宣洩的時候。日本有隻像悲劇女主角一樣的柴犬在網上引起熱議。



這是柴犬麥醬（麦ちゃん）散步的照片，不免讓人想問，「發生了什麼嗎？要不要和我說說？」麥醬全身濕透，坐在傾盆大雨的公園裡，屁屁緊緊地貼在溼答答的地板上，簡直就好像悲劇女主角在說著，「讓偶一個人在雨裡靜靜，現在偶只想被雨淋濕而已」的狗血台詞。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主表示，麥醬其實那天才剛洗好澡，所以真正像哭的，「應該是我吧！」對於如此憂傷的麥醬，許多網友紛紛留言表示，「想被雨淋濕的心情表達，簡直就像專業演員一樣！」「雖然很可愛，但是我比較同情主人」、「是因為不想回家嗎？」

和人類一樣，寵物也可能也會想沉浸在感傷中，讓雨盡情地打，這下子麥醬的心舒爽了嗎…期待下次散步時能看到麥醬開心的表情呢！

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