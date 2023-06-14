日本寵主替蘇格蘭摺耳貓分享寫真照　每張照片都悉心打扮：太夢幻

不知道你們有沒有發現，養貓就有一種養女兒的心態，很想把牠們打扮的漂漂亮亮。



國外就有這樣一位熱愛生活的小姐姐，不僅喜歡記錄自己的生活，還喜歡記錄精緻夢幻的養貓生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小姐姐@nao_co5 養了一隻叫做「金子」的小貓，牠是一個顏值超高，而且性格軟乎乎的小貓，非常喜歡拍照。

幾乎每次小姐姐拍照的時候，牠都會主動找鏡頭。發現這一特點，小姐姐就開始給貓貓買各種好看的飾品衣服，各種拍拍拍。

金子の衣櫃~牠有數不清的髮卡，像是：藍色的太陽花髮卡；粉色的太陽花髮卡，同一款式，小姐姐都會準備好幾個顏色，好像不同顏色有不同顏色的可愛！

可能小姐姐本身很喜歡花，金子的很多髮卡都是小花花。自帶雙馬尾的純欲系花花髮卡；鮮豔高貴的小花環髮卡；又美又萌的兔耳朵小花花髮卡；素雅的粉色花環髮卡；以及各式各樣的蝴蝶結……

金子不僅有漂亮的髮卡，小姐姐還為牠準備了很多好看的小帽子，領結和衣服。藍色系的小帽子配上同色系的小披風，又萌又精緻！

蝴蝶結小禮服；仙女款公主裙；隨便拍拍就是大片……還有別樹一幟的小裝飾，越看越可愛。最讓人羨慕的是打扮漂亮的鏟屎官帶着同樣精緻裝扮的金子一起出遊合照。

大自然和貓；人、貓和大自然。拍的每一幀都像童話一般，特別夢幻！像這種有人有貓有美景的美好畫面，看一次治癒一次。

每回看完這位小姐姐的更新與貓咪的日常，都忍不住羨慕。在忙碌的生活裏，能停下腳步和貓咪一起記錄美好，真的好幸福，又讓人羨慕。

希望這份悠閒和治癒能傳遞給你~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】