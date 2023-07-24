罕見鬥牛犬全身毛髮蓬鬆　耳朵像棉花糖超可愛　寵主揭珍貴身分

國外有名飼主近日在社群平台TikTok上分享了一段影片，內容是家中飼養的英鬥愛犬因為罕見基因關係，全身長滿毛茸茸又蓬鬆的毛髮，清澈的藍眼睛搭配夢幻外型讓牠在網路上坐擁不少粉絲追捧關注。



從TikTok用戶@fizzthebulldog上傳的影片中可以看到，英國鬥牛犬「費茲」（Fizz）有著毛茸茸的毛髮，與一般尋常短毛鬥牛犬相差甚遠，長長的毛髮增添了可愛氣息，完全沒有鬥牛犬精實帥氣的模樣，宛如洋娃娃般夢幻的外表融化不少網友的心。飼主表示，費茲是少見的「長毛型英鬥」，因為基因與一般英鬥，才有了這樣特別的長相。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言直呼「真的太可愛了」、「以前從來沒有看過這樣的狗狗」、「天啊！可愛超載了啦」、「從來沒看過毛茸茸的鬥牛犬耶」、「長毛的樣子看起來一點都不兇，超像洋娃娃」、「我好像重新愛上鬥牛犬了」、「好想抱抱費茲唷，一定很舒服。」

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