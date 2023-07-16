開出1000萬懸賞尋走失愛犬　半天後秒被找回　飼主反悔只給5000

大陸河南省鄭州市一名飼主，9日刊出尋狗啟示，表示家中8歲的退役軍犬在8日晚間走失，如果有人找到並送回，將會支付1000萬元人民幣當作酬謝，不過有知情人士出面爆料，狗狗丟失了半天就被找到，飼主僅給予5000元人民幣答謝。



飼主祭出1000萬人民幣的高額賞金，請求市民幫忙尋狗。（圖／翻攝微博）

民眾表示，9日在鄭州街頭，可以看到「懸賞1000萬人民幣」的尋狗啟事，高昂的賞金瞬間吸引廣大市民關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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根據尋狗啟事上的資訊，狗狗名叫「天狼」，是一隻8歲的雄性退役軍犬，受過專業訓練，曾為國家做出巨大貢獻，不會特意攻擊人，8日晚間11點在鄭州北龍湖南河邊走丟。

對於能提供重要線索者，飼主承諾提供200萬元人民幣答謝，如能找到並平安歸還者，願給予1000萬元人民幣。

該則消息廣為傳播後，飼主卻突然將尋狗啟事撤下，正當大家一頭霧水時，鄭州流浪動物領養中心回應，飼主的助理表示，狗狗已經找到並順利返家。

不過事後有知情人士爆料，狗狗走丟半天後就被找到，不過飼主卻沒遵守承諾，只是以「1000萬」做噱頭來博取大眾眼球，最後只給幫忙找到這條狗的市民5000元人民幣答謝。

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