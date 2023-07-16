開出1000萬懸賞尋走失愛犬　半天後秒被找回　飼主反悔只給5000

撰文：中天新聞網
出版：更新：

大陸河南省鄭州市一名飼主，9日刊出尋狗啟示，表示家中8歲的退役軍犬在8日晚間走失，如果有人找到並送回，將會支付1000萬元人民幣當作酬謝，不過有知情人士出面爆料，狗狗丟失了半天就被找到，飼主僅給予5000元人民幣答謝。

飼主祭出1000萬人民幣的高額賞金，請求市民幫忙尋狗。（圖／翻攝微博）

民眾表示，9日在鄭州街頭，可以看到「懸賞1000萬人民幣」的尋狗啟事，高昂的賞金瞬間吸引廣大市民關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+4

根據尋狗啟事上的資訊，狗狗名叫「天狼」，是一隻8歲的雄性退役軍犬，受過專業訓練，曾為國家做出巨大貢獻，不會特意攻擊人，8日晚間11點在鄭州北龍湖南河邊走丟。

對於能提供重要線索者，飼主承諾提供200萬元人民幣答謝，如能找到並平安歸還者，願給予1000萬元人民幣。

該則消息廣為傳播後，飼主卻突然將尋狗啟事撤下，正當大家一頭霧水時，鄭州流浪動物領養中心回應，飼主的助理表示，狗狗已經找到並順利返家。

不過事後有知情人士爆料，狗狗走丟半天後就被找到，不過飼主卻沒遵守承諾，只是以「1000萬」做噱頭來博取大眾眼球，最後只給幫忙找到這條狗的市民5000元人民幣答謝。

延伸閱讀：導盲犬在地鐵車廂遭大媽嫌棄大罵　嚇到委屈低頭　網民：惹人心疼

+10
暖男遇上親人流浪狗　特意改車票時間陪玩　最後結局獲網民激讚見男子從橋上躍下消暑　汪星人猛吠阻止　下秒更這樣做獲網民激讚男子大雨中救起受困小狗欲收養　1個月後被告知牠身份罕見不能養狗狗在和大地拖玩？一屁股坐下去發現不對路　網驚：地拖都成精了床被貓咪霸佔　柴犬夜深「面壁生悶氣」　直到主人說出這句話氣消惡樣狗狗第一次聽到主人胎動　秒變溫柔反應超好笑：他踢了我一腳
鄭州
寵物
動物熱話
中天新聞網