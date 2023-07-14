夫妻西藏旅行遇流浪狗尾隨200多公里　以為牠想要個家結局極暖心

嗨，我是小軟柿子。我一直覺得，狗狗這種生物是一種神奇的存在。牠們可以給平淡且充滿未知的生活，帶來一絲絲驚喜...



去年7月，一對熱愛騎行的小夫妻在去往西藏的途中，遇到了三隻流浪狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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奇怪的是，有兩隻狗狗突然衝到他們前面，不停地狂吠，似乎是在阻止他們繼續前行。

小夫妻以為牠們只是討要食物，並未在意，小心翼翼地繞了過去。可走著走著發現，有一隻白色的小狗一直跟著他們。

正是剛才三隻流浪狗中的一隻，小夫妻越發奇怪了，明明剛才只有牠沒有亂叫，怎麼卻獨自跟上來了呢？

他們嘗試著驅趕，可狗子卻無論如何也不肯離開，無奈之下，小夫妻只好先帶著牠一起上路。

他們給狗子取名叫「洛洛」，尋思著如果牠一直這麼跟到下個露營地，就乾脆收養牠，畢竟也是緣分。

洛洛就這樣跟在他們身邊，晚上也一起睡在帳篷裏。如果路過危險路段，牠會率先加速過去檢查；如果遇到攔路的羊羣，洛洛也會主動上前驅趕；……一路上，可以説是保駕護航。

小夫妻曾擔心洛洛跟著自己不安全，思來想去，打算把牠託付給途中檢查站的一位工作人員。他們把狗子帶到一間空置的房屋後，準備悄悄離開。

沒想到，洛洛很快反應過來，開始焦躁不安地大叫，連工作人員給牠準備的食物都不肯吃一口。

小夫妻心疼壞了，女主人甚至難過得哭了，畢竟洛洛已經陪伴他們走了整整200多公里。

於是，他們像工作人員表達了歉意，決定還是把洛洛帶在身邊，繼續「一家三口」的西藏之旅。就這樣，他們一路上彼此相伴，再也沒有放棄過。

可當他們到達左貢縣城時，意外發生了：女主人竟然發現自己懷孕了！

聯想起之前的一切，小夫妻瞬間就明白了……為什麼三隻狗突然攔住他們的去路，為什麼洛洛會放棄同伴選擇他們，為什麼牠在女主人面前溫柔乖巧，在男主人面前卻喜歡撒潑打滾……

原來，牠是在以自己的方式守護女主人肚子裏的寶寶。因為懷孕的意外之喜，小夫妻決定提前終止西藏之旅，然後帶著洛洛一起回到了煙台老家。

幾個月後，女主人順利生下了一對可愛的雙胞胎寶寶。他們從醫院回家的那天，洛洛開心極了……

牠自覺做起了狗保姆，盡職盡責地扮演好「哥哥」的角色。如今，寶寶已經七個月了。夫妻倆帶上她們和洛洛再次自駕去西藏，重新回到了他們與洛洛相遇的地方。

他們説：「洛洛用小小的身軀守護了我們全家，保護了寶寶，是我們的小福星！」

作為回報，他們願意給牠一個溫暖的家和一生的寵愛。

有時候，人類一個小小的善意，可能會收穫到一個大大的驚喜，所以，希望我們都不會吝嗇去幫助小動物！

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