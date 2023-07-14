聖班納犬玩到一半冒出兩顆暴牙 媽被逗笑了網民秒懂：以為出命案
撰文：聯合新聞網
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瑞士「國犬」聖班納犬（聖伯納犬）犬體型相當巨大，忠厚老實的外表融化不少人。有聖班納犬飼主在推特上分享一張照片，本來憨厚的臉卻長出兩顆「兔寶寶牙」，意外的反差萌笑翻許多網友。
原PO在推特（@kishidog）分享愛犬的日常生活照，某天他帶著狗狗到外頭玩耍交朋友，突然間發現狗狗的正臉有些不一樣，大大的嘴巴突然冒出兩顆顯眼的暴牙。飼主很快就意識到是自己的東西被偷咬走，笑說「請把米飛兔還給我」，但狗狗卻露出想獨佔的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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飼主表示狗狗最後還是乖乖的把玩偶吐出來，但大嘴巴幾乎已經把整隻米飛兔含進去，使得整個玩偶全都沾滿口水。原PO也藉機提醒其他飼主，有些狗狗會把玩具吞下肚，希望大家務必小心。
意外的「吃兔兔」照片曝光之後，許多網友朝聖留言表示「還以為是暴牙」「Miffy：我感到很害怕」、「不折不扣的門牙」、「以為在咬冰塊」、「這就是食物鏈啊」。
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