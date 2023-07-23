3歲阿金突跳上床想陪伴？主人得知真相後心涼了：是我自作多情

阿金為了搶電風扇，連主人都不管了？日本一名飼主前陣子生病休息，原以為愛犬跳上床是為了關心病情，殊不知黃金獵犬下秒一屁股坐在身上爽吹電風扇，讓主人頓時覺得「空虛寂寞」，卻也坦言覺得這樣的畫面相當有趣。



主人在推特（@0804_gr）分享近日發生的趣事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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某天自己生病人不太舒服，因此躺在床上吹電風扇休息。這時3歲大的愛犬「餅乾」（ビスケ）看起來就像是在擔心主人一般，緩緩地走過來並跳上床。飼主看到這幕相當感動，以為「餅乾」要睡在旁邊陪伴自己，殊不知下一秒阿金直接坐在肚子上，幾乎搶走所有電風扇的風。

飼主坦言「雖然有點孤單，但覺得相當有趣」，沒想到愛犬只是為了吹電風扇才跳上床，一切的想像都是自己自作多情，連忙用寵物攝影機拍下這一幕。

逗趣的照片吸引數百萬次觀看，網友笑翻表示「很擔心主人，但是天氣太熱了」「深怕電風扇傷到主人的肚子」「以為自己還是一隻小狗」「用屁屁守護主人」。

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