仙氣長毛貓雙眼不對稱　天生單眼失明被嫌醜　收容所努力為牠新家

英國薩塞克斯郡一處動物收收容所近日在臉書粉專上分享數則貼文，介紹所內有隻特別的貓貓有著優雅的高貴氣質，但左眼因天生失明而造成瞳孔不對稱，導致身體健康且個性溫和的牠至今都找不到願意領養牠的人，讓許多網友看了都相當不捨。



從當地收容所「PAWS」（Paws and Whiskers Charity）分享的貼文中可以看到，這隻名為「莉莉」（Lily）的長毛貓有著優雅的毛髮與美麗的橄欖色瞳孔，但仔細一看可以發現牠的左眼瞳孔低垂至底部，雙眼看起來不對稱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來，莉莉天生左眼失明，使得牠有這種獨特的外觀，但健康狀況與所內其他救援貓咪一樣並無大礙。

負責人「琳達」（Lynda Humphrey-Stack）受訪時表示，莉莉比一般貓咪還要安靜乖巧，可以自己靜靜的坐在花園觀賞植物許久，甚至還很享受其他許多貓咪的惡夢—刷牙，「異於常貓」的個性讓牠顯得與其他貓咪與眾不同。琳達坦言，雖然莉莉健康狀況無礙，僅偶爾會被從左側突然出現的東西嚇到，而貼文發出後有許多網友都表達欲收養的意願，但目前仍未收到任何正式收養的諮詢請求。

貼文被分享到網路上後，有許多來自世界各地的網友被莉莉獨特的氣質與外表吸引，紛紛留言直呼「希望莉莉早日找到一個永遠的家」、「我的左眼也失明，我覺得莉莉是我的靈魂動物⋯⋯」、「希望莉莉能有幸福餘生，我相信牠值得！」、「幸福的生活就快來了，莉莉要耐心等待唷」、「我會為牠祈禱的。」

編按：據Paws and Whiskers Charity的Facebook資料顯示，長毛貓Lily已找到新家了！

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