曼基貓｜貓咪老師特訓小主人爬樓梯！「手手要放這裡」背影超有愛
撰文：聯合新聞網
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貓咪的專長之一就是喜歡在家爬上爬下，在日本有隻曼基（曼赤肯貓）看著小主人第一次爬樓梯，忍不住默默靠近像是在技術指導，「手收要放這裡才對」有趣的背影全被主人拍下，笑說是貓咪老師開課了～
網友在推特（@takopi_cat）分享2歲的章魚燒（たこやき）生活日常，飼主某天發現女兒第一次嘗試想爬家裡的樓梯，特別的舉動引來章魚燒的關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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由於喵星人早就在家裡上下樓跑來跑去，對於樓梯相當熟悉，章魚燒見狀忍不住靠到小主人的身邊，兩人手腳都放在同一層階梯上，彷彿在傳授爬樓梯的技巧，療癒背影融化許多網友。
貓奴表示女兒在幾個月前就學會爬遊樂設施，不過在家裡爬樓梯卻是第一次。章魚燒靠近女兒身邊並看著她的手，兩人之間就像在講悄悄話一樣。可愛的照片吸引數萬網友按讚，「章魚燒老師的指導」、「待會教你吃點心」、「大小有點像欸」、「真是個好哥哥」。
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