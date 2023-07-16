女子搬回離開3年老家　卻遭流浪貓尾隨　沒料到牠真正身份竟是

前幾天刷到一個視頻，給我感動壞了！



事情是這樣的：四川，有一個小姐姐決定搬回老家，因為她的貓滾滾無法適應高樓中的生活。可是，令人意外的是，滾滾在回家的第二天就被一隻流浪小橘「圍堵」了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻小橘和滾滾透過窗戶互相對視。起初，小姐姐以為小橘是因為發情才一直守在窗邊，並沒放心上。

然而，這隻小橘竟然晚上，趁着夜色偷偷從廚房窗戶鑽了進來，給自家貓滾滾一頓胖揍後就逃走了。

小姐姐雖然反應迅速，及時將滾滾保護起來，但她也很不理解，不明白為什麼這小橘一直來打自家貓。

第二天下班後，媽媽告訴小姐姐小橘下午又來了，不僅給滾滾打了一頓，還在小姐姐的房間撒了泡尿。

小姐姐十分生氣，決定找小橘當面對質，給滾滾討個公道！

起初，她只是想揮拳頭嚇唬一下小橘，但沒有想到小橘以為她要摸牠，還主動靠近了她的手，救命，這誰頂得住啊！

看着小橘的一臉委屈表情，小姐姐又很心疼牠。小橘再壞也是一隻流浪貓啊，牠可能一直都吃不飽肚子呢。

想到這裏，小姐姐決定晚上給小橘加餐，弄點肉吃，就當時給小橘賠禮道歉了。大老遠，小橘聽到小姐姐叫牠，就高興地跑了過來，一點也不記仇呢！

小橘跑過來的這一幕，很熟悉，讓小姐姐突然回憶起三年前，曾救過的那隻小橘，當時牠被繩子勒住脖子、又瘦又髒。

心想我當時只是給牠解開繩子，給了牠幾口飯吃：「難道這隻小橘就是我三年前救的那隻？牠一直在找我嗎？」

如果是這樣的話，小橘一系列圍堵滾滾的行為就能說通了：我認識小姐姐都三年了，找了她三年，住在她家裏的不應該是我嗎？

本來還很同情滾滾，但當看到網友以小橘口吻寫的日記時，可以給牠一個家嗎？「今天我去看她了，但她已經有了一隻貓，而且還為了那隻臭貓對我發火。不過沒關係，她之前也曾經保護過我。現在，我變得厲害了，可以保護她了，雖然要偷偷地保護。她好像不喜歡我...」

「他找了你三年啊，相當於一個人花了二十五年找你，繃不住了！」

哎，小姐姐真是人美心善，儘管自己生活也比較拮据，但還是選擇好人做到底，帶着小橘去做了體檢。

小橘終於不用流浪了，希望牠貓生幸福呀......

希望大家能擴散出去！動物們的感情，也值得被看見。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】