讓22隻黑貓當店員　貓咪Cafe擠滿客人　店主：流浪貓再就業成功

週末了，寶子們，今天給你們講點溫馨的故事。

6月底，武漢的「嘿Cat咖啡館」（橘貓店）正式開業了，這是繼「嘿Cat咖啡館」（黑貓店）之後的第二店。

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對了，忘記告訴你們，這是一家公益貓咖。附近的小夥伴享福了，你們可以去打卡了~

2021年，創始人杜帆説，剛開始也只是想試試，如果黑貓店成功了，就再開一個萌貓店、醜貓店、白貓店……

這不，他的夢想一步步實現了。來，我們先看看他的黑貓店。你能想象只輕輕一聲，22只黑貓就從各個角落躥出來，準備進食的樣子嗎？

太壯觀了，現場黑壓壓一片。這個情景，在武漢的黑貓店，每天都會上演。不過，很少有人知道，這二十多隻貓，都流浪過，被遺棄過，甚至去死亡的邊緣走了一遭。

像店裏的成員菠蘿，撿到的時候，牠已經奄奄一息了，得了貓傳腹。經過幾次治療，最後才活了下來，現在牠喜歡和人貼臉臉。

好在這些貓最後都被救了下來，現在牠們都在店裏打工，每天八小時工作制。當然，也有一些人不喜歡黑貓，認為神秘、恐怖、不吉利。

杜帆會告訴大家：我相信，更多人會認為，黑貓是很酷的，同樣值得被人喜歡。他做貓咖的初衷就是為了傳達這些理念，另外，他想為田園貓多多發聲。

如今，兩年過去了，橘貓店也來了。開橘貓店則是因為在協會救助的貓裏，橘貓佔比很高。

最早是不少救助了黑貓的人帶貓前來「面試」，現在很多帶橘貓、白貓、三花的。網友也紛紛調侃：白貓店、三花店趕緊提上日程吧！

如今呢，兩個店裏每天平均能接客20-30人左右，人多的時候大家都在樓下排隊。另外，店裏還有留言板，以員工風貌展示，十分溫馨。

最後再來説説這些上班的員工。其實，貓並不是容易訓練的動物，特別是對於個各種救助人送來的流浪貓。

因此，上崗的貓咪都要接受崗前培訓，業務能力那叫一個厲害 。培訓主要是讓牠們變得溫順，成為「社牛」，可以接受人來人往。

還有更有意思的，打卡的寶子們，還可以給貓貓們投票。票數最高的貓貓當選明星店員，獎勵很實惠：獨享一個罐頭。

當然啦，這些貓貓員工也是有休息日的，每週日謝絕接客，自由休息，還可以加餐。

説在最後。

其實黑貓店只有黑貓，説起來也很心酸。畢竟救助、治療大量小動物，維持運轉很不容易，需要嘗試自己「造血」。

讓人感動的是，杜帆為流浪小動物苦苦守護了17年，好在黑貓店十分成功，讓創始人杜帆也有信心地開出了橘貓店。

黑貓小夥伴們，已經為大家創出了一條路，相信更多的流浪貓、田園貓能早日有一份家。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】