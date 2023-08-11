小金熟睡壓住充電線拔不出遭飼主狠打 真相曝光網轟：快跟牠道歉
撰文：聯合新聞網
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別錯怪狗狗！一名飼主以為金毛尋回犬（黃金獵犬）壓住充電線，拔不起來情急之下還動手賞了牠一巴掌，最後發現狗狗是冤枉的，網友直呼該向牠道歉。
一名飼主拔起牆邊插座上的充電器，有一隻金毛尋回犬躺在插座正下方地板上呼呼大睡，充電線從狗狗身體下延伸出來，飼主判斷是被牠壓住了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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飼主拉了拉被壓住的充電線絲毫紋風不動，而阿金睡死了完全沒知覺，飼主一時氣憤用手狠狠拍了牠的頭，阿金才驚醒一臉懵抬起頭，委屈地屈起腳來，飼主這才發現電線根本不是被狗壓住，而是纏到椅子滾輪之下才拔不動。
網友表示：「狗：這人是不是有病？」、「這巴掌打得太重了吧」、「快跟牠道歉阿」、「阿金委屈爆棚」、「要叫牠起來不必用打的吧」、「這主人情商有點低」、「睡得好好的也有事」。
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