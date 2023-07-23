透明巨大水管滑梯成狗狗樂園　二哈打頭陣　最後一個才是最想玩？

大陸社群平台微博近日流傳一段影片，內容拍下一名養了很多隻狗狗的飼主在家建了一個超大的旋轉溜滑梯，為的就是想看見愛犬們玩嗨時的開心笑容，一個接一個往下溜的壯觀模樣讓不少網友看傻眼，直呼「這才是真正的狗奴呀！」



從影片中可以看到，有許多狗狗快速順著這個超大客製溜滑梯往下滑，先是有隻勇敢的哈士奇打頭陣，緊接著另一隻法鬥、有著斑點花紋的狗狗還有各種顏色的大狗以各種姿勢往下溜，每隻狗狗都像孩子一樣興奮得搖著尾巴玩耍，如同孩子般童貞的模樣融化在場所有人的心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，被轉傳到大陸社群平台微博上，並累積超過3.7萬次觀看次數，大批網友都湧入留言直呼「好害怕最後太大隻，會被卡住」、「狗狗幼兒園的設施」、「狗狗：明明是自己想玩，還會拿我當藉口，不過確實挺好玩兒！」、「最後那隻不僅好大還穿了小衣服呢」、「好幸福哈哈哈。」

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