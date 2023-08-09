小金為擠到前座去　每次兜風都要壓到臉歪嘴斜才滿足：這就是愛

隨時隨地都要「饋修」！日本一名飼主時常帶著黃金獵犬出門兜風，不過阿金似乎不想一個人獨自待在後座，老是愛把頭塞進前座的座椅夾縫，就算臉歪嘴斜只要跟主人在一起就是開心～



黃金獵犬Eve（イブ）常常跟著主人搭車出門兜風，雖然沒辦法說話，不過Eve總是用身體語言表達對主人的愛意。從推特（@i7u1v）多張照片可以看到，Eve雖然被安置在汽車後座，然而幾乎每次出遊牠都不死心，硬是要從前座的縫隙探出頭，碰到主人的手臂就覺得安心。主人也拍下Eve數張把頭靠在扶手的可愛模樣，超萌畫面融化大批網友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有趣的是，Eve除了把頭往前伸，偶爾甚至會把上半身也塞進去縫隙，瞬間把自己變成超大型電燈泡，無時無刻都要同時待在主人身邊，讓主人笑說Eve越來越會坐車了。一系列被擠到變形的照片融化數萬名粉絲，網友們紛紛留言「這就是愛啊！」

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