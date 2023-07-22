西摩犬為爭寵　竟把主人帶回家邊牧騙出去丟掉　網民：三傻變聰明

嗨，我是小軟柿子。有些狗子為了爭寵，真什麼事都幹得出來！



Part 1

還記得2月份，有一個「邊牧把自家金毛帶出門扔了」的新聞嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

俗話説，風水輪流轉。

誰能想到有一天邊牧也能被別的狗帶出門扔了呢！

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江西網友@慕斯不是蛋糕🍰 養了一隻西摩犬（薩摩耶），名叫「慕斯」。本來家庭關係挺和諧的，直到7月初，她又帶回來一隻小邊牧……

邊牧年紀小，又初來乍到，特別喜歡黏在網友身邊。然後仗着自己備受寵愛，就跑去跟慕斯招欠，當面搶牠的玩具……

慕斯氣壞了，一聽見網友叫小邊牧就罵罵咧咧地上前，攔住牠的去路。

網友尋思着，倆孩子可能需要一個磨合期。可沒想到三天後的凌晨，她起牀喝水時，發現家裏的門被打開了。而且，兩隻狗子都不見了！

網友瞬間嚇醒了，趕緊去查監控，結果這一看，她更震驚了……慕斯竟然把小邊牧帶出去扔了？！

一邊是雪橇三傻，一邊是智商王者，莫非是靈魂互換了？

監控顯示，慕斯和小貓「布丁」趁着夜深人靜，悄悄打開家門走了出去……邊牧一開始還有點害怕，但慕斯卻表現出一副「大哥哥」的樣子，在旁邊多次鼓勵和引導……

西摩犬：「出事有哥在，不要怕！」就這樣，小邊牧稀裏糊塗地跟着牠們出去了，慕斯還特意回頭看了一眼監控。

網友出門尋找的時候，大老遠就看到慕斯屁顛屁顛地往家跑，眼睛裏滿是興奮。

當被質問小邊牧的下落，慕斯一個勁地裝傻，甚至還阻止網友繼續出門，一個勁地拽着她回家。

對於一隻平時出了門就你不肯回家的狗子來説，也太反常了。很明顯，貓咪布丁也參與了「丟狗」計劃。

回想之前，牠對小邊牧的厭惡早就寫在臉上，而且把狗子帶出去之後，很快就自己先回來了。

好在，網友最後在小區裏找到了邊牧。咱就是説，等過幾個月邊牧長大，是不是就該出門找西摩犬了。

Part 02

國外一網友領養了一隻名叫「楚伊」的約瑟爹利（約克夏）。

為了爭寵吸引主人注意，牠竟然裝瘸！

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牠原本是隻繁殖犬，六歲時才被志願者救出，前半生過得非常悽慘和坎坷。所以牠格外珍惜這個家，總是黏在網友身邊。

可後來，牠發現自己有一個競爭對手，就是網友奶奶養的約瑟爹利「薇拉」。奶奶經常帶着牠來家裏做客，據説在楚伊來之前，薇拉才是家裏的團寵小寶貝。

為了吸引家人們的注意，楚伊想了個辦法——裝瘸！

每次看到大家抱着薇拉的時候，牠都會一瘸一拐地走過去，看起來可憐極了。一開始，網友真的有被嚇到，特意帶牠去醫院做了檢查。結果一連幾次都沒檢查出個所以然，而且只要薇拉不在，牠的傷就會立刻「康復」。

但一想到楚伊之前的遭遇，家裏人對牠是滿滿的心疼，就算知道是裝的，也會馬上抱到懷裏安撫。

畢竟，小狗狗能有什麼壞心思呢？不過是想要多一點主人的愛而已～

Part 03

下面這隻聖伯納犬的名字叫「Maisy」，今年8歲了。

前段時間，主人發現牠有點不對勁，食慾不振，且看上去鬱鬱寡歡。

主人帶牠去醫院檢查，片子顯示，狗子脾臟附近有一個非常大的腫塊，且極可能是惡性的。

在獸醫的建議下，他帶Maisy去了當地一家設備更全更權威的醫院。對方説因為腫塊巨大，手術是牠最後的希望了。

主人十分難過，卻也不想放棄，於是同意手術治療。結果，手術過程時醫生發現……Maisy胃裏的竟然全是毛絨玩具！

主人一看，立刻認出這些玩具是他買給家裏另外一隻芝娃娃的。

原來，前不久他領養了一隻芝娃娃，為幫助牠適應環境，就買了很多新玩具陪伴牠。沒想到，竟然被Maisy吃掉了。

應該是芝娃娃得到了主人的過多關注，讓Maisy生氣了，所以才會搶走牠的玩具。

所幸是一場烏龍，狗子術後也很快恢復了健康。

主人也認真地自我反省，表示以後一定會多多注意狗子的心裏健康，畢竟子女不和，多半是老人無德。

Maisy：「都是第一次當狗，憑什麼我要讓着你！」

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