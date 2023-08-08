加拿大民宿狗店長竟是又聾又盲　每日一個暖心行為獲遊客激讚

嗨，我是小軟柿子。



不久前，網友tiktok@notalabamahannah 入住了加拿大的一家民宿。由於離海邊近，地理環境優越、經常有人前來度假。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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更讓人驚喜的是，民宿的副店長，居然是一隻狗狗。牠的名字叫「士兵」，表面上看，不過是一隻平平無奇的小串串（混種狗）……

遊客們經常誇讚牠，盡職盡責地接待每一位客人，還會帶他們去海邊玩耍。然後，牠自己就躲在一邊曬會太陽。或者下水泡個冷水澡……

本來網友也沒覺得有啥，畢竟現在很多景區都會有帶路小狗。但瞭解後得知，原來，士兵是一隻又聾又瞎的殘疾狗狗……

牠之前是島上的一隻流浪狗，對地形十分熟悉。2011年，士兵偶然經過這家民宿，似乎就愛上了，經常在附近逗留。一來二去，老闆就收留了牠。

士兵也不白吃白住，主動承擔起了給遊客帶路的指責，加上人氣高，逐漸成了民宿的二把手。

但對牠來説也有一個遺憾，那就是原本牠有一個好朋友，在今年2月份回到了汪星。曾經，兩隻狗狗一起帶過的路，如今只剩下士兵自己。

不過牠依然堅守着自己的崗位，許是為了懷念離世的好友，許是為了感謝老闆的收養，或者單純地熱愛這片土地……

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