10歲流浪狗有家後一直笑不停　以領養代替購買　陪牠們優雅地老去

嗨，我是小軟柿子。

我們堅持呼籲「領養代替購買」。值得開心的是，如今有越來越多的人願意給流浪狗一個家，一個被愛的機會。但很可惜，那些上了年紀的狗狗被領養的幾率是很低的……



下面這隻狗子叫「Kit」，今年10歲了。牠一生中的大部分時間都在流浪，靠吃垃圾和髒水為生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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直到被好心人發現，送到了當地收容所。

讓人意想不到的是，幸運女神很快眷顧了Kit，牠被領養了，對於高齡狗狗來説，這是一件非常不容易的事情。

剛到新家的時候，牠膽怯極了，不可置信又小心翼翼的樣子讓人看了十分心疼。

主人總是耐心地陪伴牠，引導牠適應新的環境。慢慢地，Kit感受到了她的善意，開始學着依賴她，臉上也逐漸露出了笑容。

牠的改變，讓主人十分感動。因為在領養前，收容所的工作人員曾説過，大多數老年犬，尤其是在外面流浪了這麼久之後，是很難完全信任人類的。

所以，Kit的改變，真的十分難能可貴。接下來的時間裏，牠的表現更是超乎所有人的想象。

牠很快就和家裏的三隻原住民搞好了關係，雖然精力有限，但牠很喜歡和其他狗狗一起去草地上玩耍。

而其他狗狗對Kit也相當友好，經常邀請牠一起玩耍，還會特意等着。

就這樣，Kit完全適應了新的生活，牠可以肆無忌憚地跟主人撒嬌賣萌，或是做任何自己想做的事情。

心情好，加上主人的細心呵護，Kit因常年流浪而導致的營養不良和皮膚病，也有了很大的改善，整隻狗的狀態都越來越好了。

也許命運曾經對牠不公，但對Kit來説，能在晚年擁有一個溫暖的家，一份來之不易的幸福，也是極好的。

最後，希望大家可以多多關注流浪狗狗，尤其是老年狗狗……

畢竟不論多大年紀，牠們都是值得被愛的！

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