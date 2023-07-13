寵物走失｜6大方法防止貓狗走失　晶片植入優劣各有需自行斟酌

家中的寶貝如果走失，那種焦急和心痛的感覺即使不曾親身經歷，大家也應該多少能夠想像。尤其是膽小又害怕陌生環境的貓咪，如果無法在幾天內迅速找到，之後能再找回來的機會就會大大降低。

文：Q小蓉／滔客



然而有時還是會有奇蹟出現。早前根據美國《紐約郵報》的報導，一位名為 Maggie Welz 的飼主養的貓 Tiger 在 11 年前，由於家中的大門被人打開，貓咪因此逃家，從此再也沒有牠的下落。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

另一方面，美國紐約的動保組織「Dutchess County SPCA」有位成員名叫 Carol O’Connell，三年前，她在自家附近發現一隻流浪貓，但這隻流浪貓戒心很強，Carol 花了三年才終於取得貓咪的信任，得以親近牠。於是 Carol 將貓咪帶去獸醫院掃晶片，因而知道牠的飼主正是 Maggie，並連繫她來把貓咪帶回。

心愛的寵物走失了，這是所有飼主最害怕遇到的狀況之一，然而有一些方法可以大大降低悲劇發生的機會

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1）外出散步一定要繫上牽繩

貓咪也好、狗狗也好，無論牠平時有多淡定，到了不同的環境、遇到不同人、車、動物等，都隨時可能因驚慌而爆衝，甚至咬死其他動物，這一點飼主務必要謹慎。而貓咪外出的風險大於狗狗，因此也有一派說法認為最好不要帶貓咪外出散步，這一點就請飼主自己斟酌了。

2）做好家中門窗防護措施

大門內外可貼上醒目的標語，提醒其他家人或來訪的客人，開關門時要留意貓咪狗狗有沒有跑出去，並且隨手關好門；陽台要設置安全防護或架設窗戶，避免貓咪亂跑。

3）植入晶片

以這次的報導為例，雖然時隔11年，但貓咪能回到飼主身邊的其中一項關鍵就是晶片，即使有一派認為植入晶片有發生惡性腫瘤的風險，但兩害相權，飼主也需自行斟酌。

4）確實結紮

貓咪或狗狗如果不結紮，在發情期逃家的可能性大增，風險不小。

5）外出時挑選牢靠箱、籠

如果要帶貓咪、狗狗外出看醫生或返鄉等，一定要選用牢固的外出籠或推車等，最後再在籠內繫一條牽繩，因為牠們外出時如果受到驚嚇，也是也可能撞破籠子跑出來的。

6）避免放養

以香港的環境來說，放養的風險極高，多到數不清，建議可以避免還是儘量避免。

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