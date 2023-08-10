貓咪躲進行李箱跟主人去機場被攔下　暖心空姐這舉動將問題解決

hi bro 我是蘑菇！你可能不知道，小貓咪願意陪你去任何地方……雖然，有時候比較離譜哈哈哈！



前幾天，廣州小姐姐@蘭丸丸 趕飛機出差時卻被安檢攔下了，說她的行李有問題，需要開箱檢查確認。

雖然一頭霧水，但小姐姐十分配合，可一打開箱子……她和工作人員都傻眼了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來，「違禁品」竟然是自己養的橘貓——「神樂」？！小姐姐哭笑不得，她甚至不知道貓什麼時候跑到行李箱裏來了……

神樂，是小姐姐撿到的流浪貓。也許命運曾經對牠不公，但幸運的是，牠最終遇到一位「心軟的神」。

撿到牠時，神樂非常地瘦弱，小臉也尖尖的。但脾氣很好，特別親人，小姐姐用一頓包飯就換了一頓「隨便擼」。

小姐姐尋思着牠這樣的性格，可太不適合流浪了，萬一遇到壞人怎麼辦？

於是，她詢問了附近的店家和保安，確認是流浪貓就直接抱回家了……神樂絲毫沒有反抗，或許牠等這一天也等了很久。

來到新家，牠很快就適應了環境，也不害怕，吃嘛嘛香，玩啥啥開心……就這樣愉快地住下了。

在小姐姐和男友的細心照顧下，神樂一點點長大，身材也越發圓潤起來。牠特別黏人，尤其喜歡小姐姐，陪着她吃飯、睡覺、學習等等……

一歲的時候，神樂耳朵上長了膿包，去了很多家寵物醫院檢查，最終確診為「肥大細胞瘤」，是通過做手術切除的。

這事一直讓小姐姐特別自責，本以為會給神樂帶來幸福穩定的生活，沒想到，又讓牠遭了一回罪。

可病剛好就趕上小姐姐要出差，於是，在摘掉伊麗莎白圈的第二天，神樂就悄咪咪地跟到了機場。

畢竟在牠的心裏，有「媽媽」在的地方就是幸福啊！小姐姐和男朋友對牠的愛，才是真正治癒的良藥……

說回機場，小姐姐看着神樂的腦袋瓜子從行李箱的夾層裏探出來……忍不住一時感慨。

其實，她剛到機場的時候隱約聽到了一聲貓叫，跟神樂的聲音很像，但她實在沒想到牠就藏在自己的行李箱裏。

可眼下應該怎麼辦呢，小姐姐十分為難：一邊是即將起飛的航班，一邊是自己的小貓。直到一位好心的空姐表示，可以提供幫助。

對方表示，自己剛好輪班休息，可以幫忙照看一下小貓，讓小姐姐趕緊聯繫男友過來接貓。

擔心神樂亂跑，小姐姐直接給牠裝塑料袋裏兜住了，也方便空姐提，哦不，是抱牠哈哈哈。沒多久，男友就過來把貓接走了。

出差回來，神樂一如既往地粘人，一直找小姐姐撒嬌討摸摸，連玩手機的時間都沒有！

實在太可愛了嗚嗚嗚！

小姐姐也一直很想謝謝那位好心的空姐，特意替神樂做了一面錦旗送到機場：還寫了一封感謝信發到機場郵箱，再三致謝！

或許，這就是愛出者愛返，福往者福來，善言結善緣，善行結善果！

希望世間所有善良的人，都永遠幸福快樂！

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