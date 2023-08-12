小金兄弟被媽媽囑託當保母 見小主人爬梳化 秒衝上去變狗體長城
撰文：聯合新聞網
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狗狗常常都為自己的家操碎了心。一名飼主家中飼養兩隻金毛尋回犬（黃金獵犬），日前媽媽要去廚房煮菜，囑託兩隻阿金幫忙帶小孩，只見小主人拿椅凳爬上沙發蹦蹦跳，兩隻阿金見狀立刻圍上去形成「狗體圍牆」護住小主人怕牠摔落，貼心的模樣讓飼主相當感動。
大陸抖音一名網友女網友日前貼出家中監視器的一幕，當時女飼主正在做飯，沒有空顧小孩，便囑託家中飼養的兩隻金毛尋回犬幫忙照顧孩子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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小女童相當調皮的拿著小凳子爬到沙發上站著蹦蹦跳，兩隻阿金老早發現不對勁，立刻圍到小主人身邊形成一個厚實的圍牆，還不斷抬頭往上查看小主人的動作，就是怕她摔下來。
阿金稱值擔任保母的影片在網路上瘋傳，網友留言表示「狗狗真的都很聰明，尤其是阿金拉拉這種品種，又乖又會照顧人」、「阿金記憶力不錯，教過幾次都能很快學會」、「狗狗有些是知道要這樣圍住小主人避免受傷，有些則是模仿飼主的做法，不管怎樣都很聰明」。
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