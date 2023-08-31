動物冷知識｜關於兔兔的五個小秘密　兔子到底有無專屬味道？

兔孩兒因為不會用聲音表達情緒，又加上牠們的表情通常總讓人以為過的很好，像永遠用凝望的表情提供給主人溫暖，擁有這樣一位幸福的毛小孩是很幸運的事，值得你好好的珍惜！快來測驗看看自己夠不夠「懂」牠吧？

文： 愛兔子的事／滔客



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1. 養狗狗跟貓的人會知道毛孩身上往往有一個味道，請問兔子有沒有專屬的味？

有時候新認識的人會問：你養兔子哦？那會不會很臭？在一般人的印象連結裡，兔子好像有股味道。其實養了兔子後你會開始認識到很多彷彿外星來的味道（便便的、尿尿的，詭異的荷爾蒙味等等），但是不包含體味。過去傳統養兔因為飼主不太會特地加設便盆，所以兔子大小便都在籠子底下，不易清掃，經過的人因此會聞到一種味道，但那不是來自兔子身上。

答案：兔子沒有味道，除了排泄物製造的以外。兔子是種沒有汗腺的動物，所以無論再熱、身上的毛再厚也聞不到有什麼汗味。當然在兔主人眼裡，他們絕大多數會認同兔子有股渾然天成的體香。

2. 這張照片中的兔子眼睛似乎跟印象中的不太一樣，多出的那塊，知道正式名稱嗎？

大家請放心，這不是什麼怪物，雖然長得奇特了一點，但是有養毛孩兒一定時間以上的人都知道「它」的存在哦！

答案：第三眼瞼。人類身上這個構造因為已經不完整，所以當看到自家毛孩兒眼睛突出一塊總是被驚嚇到，以為那是什麼異物。其實第三眼瞼是與生俱來的，雖然在正常時候不會冒出來被看見，但是若兔兔們睡的正舒服或腦袋放空中，第三眼瞼會自動像雨刷一樣出現，為的是保護眼球。但萬一要是看見第三眼瞼長期裸露在外，不易回復隱藏位置，則要判斷可能是生理上不適（如因病增生或氣管被壓迫到），請勿輕忽。另外，有此一說紐西蘭大白兔的第三眼瞼似乎特別容易被看到。

3. 我家兔兔尿變成紅色的了！救人哦！但下一泡又正常了？請問兔子的尿顏色變來變去的需要擔心嗎？

兔子的尿大部分時候就跟人類一樣，是黃色的，隨著進水量與飲食甚至尿後接觸空氣而有「濃淡」之分，深咖啡或是暗紅色甚至有時候只是主人好心餵食了一塊火龍果或吃了甜菜根這種帶有色素的植物而已，你可能會很訝異只不過就給牠吃一塊而已，有這麼大的影響嗎？如果是血尿，通常不會整泡一樣顏色，只會有一小部分是紅色的；另外若尿中有混濁帶白像是砂質，可能是鈣尿現象，出現機率為一半時，最好也做個身體檢查哦！

答案：是。有一個初步的判斷方法是用衛生紙去吸兔兔的尿尿，等一段時間過後，若發現顏色退了，就是食物飲食的色素，不用過度緊張。但要是明顯呈紅色，則很有可能真為血尿，建議不要拖，趕緊為牠預約個獸醫吧！

4.請問意外發現兔兔的胸膛跟腹部有這種顆粒狀突起物，是長了疹子嗎？

答案：兔子的主人有時候也跟兔子一樣很天然呆呢！那是兔兔長大必要喝的「奶奶來源」啦（笑）！其中母兔因為要餵奶，所以乳頭會稍微比較突出明顯，摸到的時候不要以為牠長青春痘了。且不分公母都有，原理就跟人一樣。

5.發現兔子會緊追著另一隻跑，是不是表示牠們相處不來？

答案：這個答案請觀察其他伴隨的動作。如果兔子追過去會「騎」在對方身上，表示牠性成熟了，傳宗接代對此時的牠來說是毫無疑問的天職，請帶牠去結紮－－如果你沒有心態準備好做兔阿婆兔阿公的話。如果你只養一隻兔子，而牠追的是你，還會輕輕地啃咬你的衣袖甚至對著手做出交配動作，那牠正在對你「示愛」啦！有的兔主人可是沒有這個榮幸的，因為通常有兔伴侶的兔子比較不會對人發情，因為牠知道「彼此有別」。

以上的問題各位都還懂嗎？記得愛惜你的兔兔，因為牠們可是世上最令人費解的迷人物種呢！

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