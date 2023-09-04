貓奴必睇的貓草小知識　為何貓咪都無法抗拒它？ 3大選擇各有優劣

貓奴們都聽過「貓草」嗎？

文：samiau／滔客



貓草可是大有學問，本篇就讓大家知道更多貓草和貓孩健康的相關知識。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓草介紹

為什麼貓孩會如此對貓草著迷？

其實在野外的貓本來就會自己吃草，當腸胃不適、想吐毛球與心情低落時，貓草擁有豐富的維生素、纖維可以幫助貓咪身體健康心情愉快。

對於住在家裡的貓孩又有什麼好處呢？

- 幫助腸胃消化

植物的維生素與纖維可以幫助難消化的食物與毛球排出體外。

（貓的腸胃病有很多原因和種類，大家還是要謹慎的詢問醫生後再餵食）

- 紓解壓力

毛孩雖然不用工作，但還是會在日常中累積很多壓力，壓力的來源有很多，有可能是環境變化、家中成員變動或者是陪伴太少，嚴重的時候甚至會出現異常的行為（舔禿自己的毛、突然瘋狂咬人等等）。

- 天然健康可以長期使用

貓草無疑是自然、健康的，不像市面上很多產品、藥物是採用化學原料，不知道來源與製成過程讓人不安心。

貓草選擇

既然貓草有這麼多療效，市面上的產品種類這麼多該如何選擇？

1. 新鮮天然的貓草

貓草其實就是所謂的「小麥草」，對於人類也是健康的食材，它的成長速度很快、價格便宜，每盆貓草甚至還可以收割兩、三次以上！對於貓主而言非常經濟實惠。

優點：成本低、食材新鮮



缺點：有些貓吃了會嘔吐，特別是對於老年貓有負擔



2. 貓薄荷

貓薄荷的種植方式比較複雜，需要適當的光照與施肥才會長得比較好，大部分都是切碎或者是製成粉末灑在食物裡。

優點：比較不刺激可以促進貓咪食慾



缺點：種植方式複雜、根據研究有30％的貓對於貓薄荷沒有反應



3. 貓草玩具

有些貓孩容易腸胃敏感，是不適合直接吃貓草的，特別提醒貓草含有「葉酸」並不適合直接給腎臟貓孩食用！擔心貓孩容易吃過量、太興奮嘔吐的貓爸媽，添購貓草玩具才是安全的作法。

貓草玩具適合排解貓孩的壓力，紓解貓爸媽不在家的寂寞時光，想想貓孩在家的時間除了睡覺，就是望著窗外等你回家...（光想心就酸酸的）

優點：不會有過量、嘔吐的問題，可以協助貓孩紓壓



缺點：價格較高且品質優劣不齊



玩具再好玩重要的還是「請和愛貓一起玩玩具」吧！再怎麼好玩的玩具，沒有你的陪伴怎麼會好玩呢？當然會很快玩膩扔在一旁了...

貓孩其實最想要的是跟你一起玩玩具阿！快點回家抱緊處理！

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