貓草與貓薄荷的差別在哪？　一文看清兩者作用機制及餵食方式

貓爸媽們一定有聽過貓草和貓薄荷，可是貓草和貓薄荷有什麼差別呢？其實貓草（Cat grass）和貓薄荷（Catnip）其實是完全不同的兩種植物，在貓咪體內的作用及功能也都不一樣喔！ 一起來看看在貓咪體內的作用機制及正確餵食方式吧～



貓草、貓薄荷是什麼？ 吃貓薄荷會上癮嗎？ 吃貓草、貓薄荷有什麼好處？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這篇內容可以了解到：

． 吃貓草的好處

． 貓薄荷是什麼？與一般薄荷的差異

． 吃貓草、貓薄荷會上癮嗎？

． 貓草、貓薄荷正確餵食方式

． 幼貓、狗狗可以吃貓草、貓薄荷嗎？



▼▼▼貓草、貓薄荷作用機制及餵食方式▼▼▼

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貓草是什麼？貓咪吃貓草的好處

貓草其實不是一種草！ 貓草是泛指可以促進貓咪腸胃蠕動、幫助排除腸道內毛球的植物，市面上常見的貓草包括小麥草、大麥草、燕麥草等等。

毛爸媽可以把貓草想像成大自然中的天然化毛膏，野外的貓咪沒有化毛膏、排毛粉可以吃，就是靠這些貓草排出體內的毛球，有些腸胃不適的貓咪吃貓草也能減輕症狀喔～

貓草可以幫助貓咪把理毛時吃進的毛球排出來，貓草是貓咪可食用且無毒、無害、無副作用的植物，同時富含植物纖維、維生素及礦物質等營養成分。

經研究證實，20歲以上 的貓咪有 60%都有吃貓草的習慣，可以預防癌症、維持腸道健康、抑制有害病菌生長，毛爸媽也可以自己在家種植貓草給貓咪吃喔！

貓薄荷是什麼？ 與貓草 、一般薄荷的差異

毛爸媽一定對這個神奇植物不陌生，貓薄荷一樣是無毒、無害的貓咪可食用植物，但貓薄荷主要是給貓咪娛樂、紓壓用，並沒有任何化毛球、排毛球的作用。

特別的是，不是每隻貓咪都對貓薄荷有反應，也有可能隨著年紀增加而逐漸對貓薄荷失去興趣，所以如果家中貓咪不領情，貓奴們也不用太訝異或傷心啦～

貓薄荷的作用機制

貓薄荷又稱作「貓大麻」，因為中含有荊芥內酯（Nepetalactone）的成分，可以調節貓咪某種神經傳導物質（GABA）、刺激貓咪鼻子內的費洛蒙受器，達到讓貓咪紓緩壓力、安定情緒等作用，所以貓咪吸到貓薄荷後才會有在地上打滾、喵喵叫甚至流口水等，像吸了大麻一樣非常興奮的反應喔！

貓薄荷與一般薄荷有什麼差別？

貓薄荷與一般薄荷是不同植物喔！ 一般薄荷的葉片較圓、貓薄荷葉片較尖，且貓薄荷會開紫色的花朵。

一般薄荷是對人類來說有著明顯香氣，會被拿來泡茶、做菜的植物，因為聞起來、吃起來都有涼涼的味道，所以一般貓咪不太喜歡；而貓薄荷人類聞不出特別的味道，也只有貓咪才有興奮反應。

其實兩者的外型長的很像，只是我們一般買到的都已經乾燥或切碎，被分裝成罐的樣子啦～

吃貓草、貓薄荷會上癮嗎？正確餵食方式看這裏

毛爸媽放心～不論貓咪是吃貓草還是貓薄荷，都不會有成癮問題喔！ 但是貓草吃多了可能會便祕、貓薄荷吃多了會變得無感，所以在食用次數及給予量上再請毛爸媽多留意囉～

貓草怎麼餵？

一週食用 2～3次，可做為日常食用。即使貓咪很喜歡貓草也不需要每天吃，因為貓草含有豐富的纖維質，雖然可以促進腸胃蠕動，不過纖維質會吸取腸胃中的水分，如果家裏貓咪不太喜歡喝水，很容易會因為便便太乾而便祕喔！

．剪下或整盆給貓咪啃咬

．將貓草剪碎拌入食物



貓薄荷怎麼餵？

一週食用 1～2次，約一個指節大小的份量。雖然貓薄荷有「貓大麻」之稱但是不會上癮唷～ 不過貓咪吃多了會對貓薄荷的味道麻痺、影響貓咪紓壓效果，所以毛爸媽不能因為貓薄荷會讓貓咪興奮就瘋狂給予，否則遲早就會失效喔！

．整盆或乾燥後直接給貓咪舔咬

．貓薄荷製品，例如貓薄荷餅乾、零食

．貓薄荷玩具、放入貓抓板（毛爸媽也可以自己將貓薄荷放入玩具中）



有毛爸媽遇過給貓咪玩貓薄荷填充玩具時，前幾天都很興奮、感覺很喜歡，但是過了幾天就完全沒興趣的狀況，其實就是因為對貓咪的感覺受器暫時對貓薄荷「免疫」啦！ 建議毛爸媽讓貓咪玩 15～20分鐘就把玩具收起來，隔幾天再拿給貓咪玩喔～

貓薄荷、貓草幼貓可以吃嗎？

可以喔！ 貓草、貓薄荷都是天然的植物，幼貓吃下是沒有健康疑慮的。 不過６個月以下的幼貓因尚未發育完全，所以家裏的幼貓如果吃了貓薄荷的反應很小或沒有反應，都是正常現象唷！ 毛爸媽可以等到小貓咪長大一些再準備唷～

狗狗可以吃貓薄荷、貓草嗎？

兩者都可以！ 狗狗吃了貓草一樣有促進腸胃蠕動、改善便秘的效果，而貓薄荷雖然會讓貓咪很興奮，但特別的是對狗狗來說，是有完全相反的效果喔！ 貓薄荷有使狗狗鎮靜或當作神經滋補品的作用，並不會和貓咪一樣感到興奮唷～

那麼，有沒有能讓狗狗興奮的「狗版貓薄荷」呢？還真的有！根據研究顯示，狗狗除了聞到食物味會開心以外，聞到熟悉人類的氣味、得到飼主稱讚時，狗狗的大腦會有非常激烈的興奮反應喔！ 簡單來說，狗爸媽的氣味和稱讚就是狗狗們的最佳貓薄荷啦～貓爸媽別太傷心～還是可以買貓薄荷回家給貓咪紓壓啦！

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