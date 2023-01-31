貓咪心理健康關注組｜10題簡單小測驗　輕鬆檢測主子的心理健康

您家的貓咪是否對許多事都興致缺缺？大部份時間都在無聊發呆，或乾脆整日睡覺？請注意牠們是否過得開心！許多長期心理壓抑的貓咪，很可能已經罹患憂鬱症，但主人卻絲毫未察覺。透過以下10題簡單小測驗，輕鬆檢測貓咪的心理健康！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：栗哩哩／滔客



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1. 您的貓咪是否常常悶悶不樂？

(A) 是，牠對玩具毫無興趣，也不想吃東西，只想自己獨處，甚至喜歡躲起來。

(B) 一陣一陣，但玩遊戲時常心不在焉，玩一下子就不感興趣了。

(C) 很少，大部份時間都非常活潑好動，很久沒有悶悶不樂了。

2. 心情不好的情況通常持續多久？

(A) 一、兩個星期以上。

(B) 大概兩三天。

(C) 不會超過一天，一下子又好動起來了。

3. 有任何原因導致貓咪不開心嗎？

(A) 有，因為家裡有一些事件發生，像搬家、與貓朋友分開、增加新成員等…

(B) 可能有，但我也不能確定是什麼。

(C) 沒有，最近的生活跟平常一樣。

4. 寶貝貓不開心，您會怎麼做？

(A) 擔心地坐在旁邊摸牠、安慰牠，輕聲叫牠的名字，跟牠說話。

(B) 嘗試跟牠玩、拿零食給牠吃，想辨法讓牠高興起來。但還是會留時間讓牠自己靜一靜。

(C) 會假裝忽略，像平常一樣相處，但還是會偷偷注意牠是否有不正常的情況發生。

5. 您準備玩具想跟牠玩遊戲時，牠的反應是？

(A) 只抬頭看了一下，然後就不理我。

(B) 需要花很多時間吸引牠，好不容易願意玩一下了，但過沒多久又躺回原位。

(C) 牠心情不好時就不想玩，但當情緒好轉後會主動找玩具玩，有時甚至想引起我注意陪牠一起玩。

6. 會常常主動向您撒嬌嗎？

(A) 不會，牠幾乎都自己呆著

(B) 會，牠常對我喵喵叫，也喜歡在我腳邊磨蹭，幾乎一整天都黏著我。

(C) 不一定，有時會找我，有時又愛自己活動。

7. 牠半夜時在做什麼呢？

(A) 找個隱密的地方躲起來，像白天一樣安靜，沒什麼精神。

(B) 一開始先去牠自己的床睡覺，半夜醒時會在家裡走動，最後跑來我床邊待著

(C) 很安穩舒服地睡覺，沒什麼睡眠問題。

8. 您的貓咪常發出「呼嚕聲」嗎？

(A) 是，但這很令我困惑，我不知道牠是不是身體不舒服才一直呼嚕。

(B) 當我伸手去撫摸牠，讓牠心情平靜時，才會發出呼嚕聲。

(C) 牠不常發出呼嚕聲，也沒有長時間呼嚕的情況發生。

9. 牠最近的食慾如何？

(A) 食慾很不好，不太想吃東西，連之前喜歡的零食也不吃了。

(B) 沒有特別想吃，但肚子餓時還是會去吃一些。

(C) 看牠心情，有時多有時少，不過大致上一天兩至三餐。

10. 是否會突然大聲鳴叫？

(A) 會，在牠持續的呼嚕聲之後，有時會突然大聲哀嚎。

(B) 呼嚕了一陣後，會自己安靜下來，然後會喵喵叫。

(C) 不會，沒有聽過牠發出奇怪的叫聲。

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【解答】

(A) 選項佔多數的朋友們要注意了！

您家的貓咪已有憂鬱症的傾向，最好盡快找獸醫報到！請試著找出牠憂鬱的原因，並盡力解決這些問題。以下列出幾點關於貓咪行為的正確觀念：

✿ 貓咪呼嚕並不一定代表開心，身體不舒服或感覺疼痛時也會發出呼嚕聲，若心情煩躁不安時，也常利用呼嚕聲來平靜自己的情緒。

✿ 當家裡其中一隻貓咪離開了，請不要馬上帶另一隻新貓咪回家。這不一定能減緩舊貓咪的寂寞與哀傷，有時反而會增加牠情緒上的負擔。

✿ 當貓咪難過時，若主人同樣表現心情低落，或非常擔心地安慰牠，這些行為反而會令牠難以從負面情緖中恢復，要盡量避免。

(B) 選項佔多數的朋友們也放別鬆！

您家貓咪仍潛藏著憂鬱症出現的危機，再置之不理就只是時間的早晚了。但請不要突然大幅改變牠的日常作息，嘗試在生活中加一點小樂趣就好，如：

✿ 轉移貓咪的注意力，填補牠無聊的時間。跟牠玩需要動腦或花體力的遊戲，像找零食的益智遊戲，或追逐移動的玩具老鼠等都很適合。

✿ 適當食用貓薄荷能幫助貓咪提起精神，在激烈的活動後，能讓牠排解一些心理壓力，並放鬆地休息。

(C) 選項佔多數的朋友，恭禧您擁有一隻非常幸福的貓咪！

就算偶爾有心情不好的時候，也能用健康的心態克服過去。但也別因此就忽略了牠的需求，還是得隨時注意牠的情緒狀況。若發現貓咪常常盯著您看，請記得放下手邊的工作，挪一些時間陪陪牠！

以上小測驗是否讓您更了解家中貓咪？牠們雖然獨立，但仍需要很多關愛與陪伴，希望各位主人家中的寶貝，每隻都是遠離憂鬱的超快樂貓咪！

【本文獲「滔客」授權轉載。】