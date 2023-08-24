幼貓路邊玩耍被大狗戲弄　黑貓媽起飛腳英勇護子　網嘆：為母則強

母愛一直是一種偉大情感，媽媽與孩子之間的連結更是不分物種的深刻，大陸就有一名網友最近在微博上分享了一段影片，內容是有隻大狗狗在散步時看見路邊有隻新生小貓，本能的湊上前玩弄時卻被一旁的貓媽媽「恫嚇攻擊」，貓貓母愛爆發的超強戰鬥力讓這隻大狗狗都嚇傻在原地。



從影片中可以看到，這隻大狗狗雖然有主人牽著繩，但看見路旁新生小黑貓還是本能地撲向前去逗弄，沒想到小黑貓的媽媽就在旁邊，見狀直接使出「飛踢」攻勢，勇敢滑向大狗狗以試圖保護孩子，儘管一貓一狗的體型差距超大，但黑貓媽媽還是為母則強的挺身與狗狗搏鬥，超勇敢的畫面讓現場眾人都看傻了眼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網絡上後，大批網友看了都湧入留言直呼「母愛勝於萬愛」、「這就是母愛的力量」、「貓媽媽好霸氣」、「母愛果然能夠橫跨物種、超越時空！」、「這個狗狗的主人這樣不行耶，反應太慢了吧」、「看完這支影片好想我家兇巴巴的媽媽」、「這隻小貓咪有愛牠的媽媽真是太幸福了！」

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