浪貓到陌生女子家天花板當電燈泡　蹭吃蹭喝還偷看洗澡　結局暖心

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~最近刷到一隻貓，簡直被笑死了！



事情是這樣的，韓國一網友回家時突然發現衛生間的天花板上多了一個貓眼攝像頭……大概長這樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「攝像頭」還吃肉肉，只要一把肉乾遞過去，嗷嗚一口牠就吞掉！（一本正經地胡說八道）

好吧，其實是一隻不知道哪裏來的狸花貓，然後把燈頂跑了，自己擱廁所假裝電燈泡。

網友一家都覺得有趣，就沒管牠，想着這貨估計待幾天就走了。期間，他們還輪流給「燈泡」投餵。

可沒想到…燈泡成半永久了，天天住在天花板上，一連兩個多月都不走。自己不走，甚至還招待親朋好友過來幹飯？？？這就過分了啊！

網友認出，那隻過來蹭飯的白貓，是小區裏的團寵小胖豬。總體來說，電燈泡的日子過得相當不錯。

閒着沒事就偷看鄰居洗漱洗澡，管飯還能招待朋友……貓燈泡：媽媽，我到了天堂！網友一家卻開始犯愁，他們搞不清楚小貓是被困住了？還是單純地喜歡住這兒？

於是，他們求助了物業保安。保安表示：既然外面的貓能來天花板做客，且能自由出入，那一定有一條小貓咪才知道的通道。

經過一番走訪調查，終於找到了這條秘密路徑。地下鍋爐房原本就是貓咪經常出沒的地方，不久前，小區裏的鍋爐壞了，物業找人換了新的，結果修理後鍋爐管道旁邊留下了一個大洞。

可能有一天機緣巧合，狸花貓在鍋爐房溜達時發現了這個洞，鑽進去一通瞎竄，就到了網友家的天花板上。

然後自作主張地成了網友家的電燈泡。沒想到，卻得到了很好的照顧，就決定承包天花板，在這安家了。

但總住在天花板上也不是好事啊，沒有通風，見不到陽光，很容易生病。

網友又求助了救援隊，由於天花板上面空洞太小，放不下捕捉籠，只好搭建一個小梯子，將籠子放別在那裏，等着貓自己出來。

本以為要費上一番功夫，結果捕捉籠才放好不久，狸花貓聞着味就出來了。一點警惕心都沒有，直接進籠幹飯，甚至連籠門關了都不care，依然哐哐地炫。

就這樣，小貓被成功捕獲，並送往動物醫院檢查身體。

長期住在不通風且灰塵多的環境，導致牠呼吸系統有點問題，且有輕微的感冒，好在都不是啥大病，吃藥養兩天就好了。

網友一家也是底放下了心，美滋滋地給貓準備了貓窩和玩具，決定暫時收養牠。若是有人想要領養小貓，也可以給牠找一個永久的家。

可能對小狸花來說，牠早就是這個家的成員了，唯一的變化，就是從樓上搬到了樓下…條件變好了

後記：鍋爐管道的洞也堵上了，以後應該不會有類似情況出現了……

小狸花算是走上貓生巔峰了，但團寵小白豬可能得哭暈在廁所吧！小白貓：「可惡，又失去了一個餐點！」

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