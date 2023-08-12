見自家黑貓在路邊閒逛　上前摸蛋確認就帶去絕育　結果...認錯了

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~常聽人說黑貓長得都一樣，就連主人也很難分辨。開始我還不相信，直到……



網友@不怎麼萌寵物研究所 養了很多隻貓，基本上都是樓下撿來的流浪貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前幾天，因為加班到很晚，回家躺床上就睡了，並沒有像往常一樣檢查貓咪的情況，第二天一早給貓添完飯，又著急忙慌地出門上班了。

當時差不多清晨7點，她開著車還沒出小區，就看到一隻黑貓，怎麼看怎麼像自家黑貓「嘿嘿」。

網友心裏咯噔一下，仔細回想……好像從昨晚到今早真沒看到牠！

於是，她趕緊把車停在一邊，下去確認。她試著叫了嘿嘿的名字，沒想到小黑貓真的過來了，一臉委屈地躺在她腳邊，翻滾著撒嬌要抱抱。

「嚯，這沒羞沒臊粘人的樣子一定是嘿嘿」，網友想著，但保險起見，還是得用殺手鐧最終確認一下。

她果斷拿出了自己的「認嘿秘術」：下手摸蛋，通過摸蛋的手感來判斷。

別說，小黑貓賊配合，袒蛋蛋隨便摸。摸了一會兒，網友確定以及肯定，就這手感，是自家嘿嘿沒錯。

可牠是怎麼跑出來的呢？網友思前想去，尋思著可能是貓發情了，趁人不備從家溜出去了。

想著牠可憐兮兮地流浪了一夜，網友就準備先帶牠去寵物醫院洗澡驅蟲，順便把蛋給噶了。

於是就把貓抱上了車，這貨還挺高興，美滋滋地坐在後排欣賞風景。就這樣，直接送到店裏，洗澡驅蟲，順便斷水斷食然後絕育。失去蛋蛋的小貓，快樂也消失了。

網友一邊安慰牠，一邊帶回了家。可一進門就傻眼了：？！！嘿嘿在家啊，牠從來都沒有出去過！

一想到自己認錯貓，還把人家蛋給噶了？！！！就離譜(╯‵□′)╯︵┻━┻

假嘿嘿（半夜起來錘床）：她有病吧！網友更無語了：這貓咋回事啊，不認識我還讓我摸牠蛋……

看熱鬧的評論區：「頭一次聽說，用摸蛋來辨貓的。」如今，假嘿嘿淨身進宮整天在沙發上生悶氣，真嘿嘿躲一邊不敢觸黴頭。真嘿嘿：「好險，差點被嘎的就是我了！」

……

其實，說起這種認錯貓的事，以前也寫過很多！

有時候真不怪鏟屎的，就很多同品種的，譬如藍貓、黑貓……這種純色的，沒有花紋就真的很容易認錯。

像我家有一隻藍胖子，平時在網上就能刷到很多和牠長得一樣的藍貓。

沒有花紋的貓咪，有時候真的很難分辨。（貓與愛的世界提供）

不過，那些家裏有好幾只長得差不多的鏟屎官，總會有一些特殊的方法來認貓。

如果家裏養了兩隻一樣的黑貓，但體型略有差距，就會通過身形來辨別。

既然都是黑貓，便不用分得這麼細？（貓與愛的世界提供）

如果家裏養了長得差不多的橘貓，但叫聲各有不同，就可以根據叫聲來分辨。

是倒模出來的嗎？（貓與愛的世界提供）

……

總之，方法還是很多的。

但如果是在外面，尤其是家附近碰到和自家貓長得像的，就很難不把牠們薅回家吧，畢竟當「家長」焦灼的心，是真怕孩子跑丟了啊圖片

好了，那問題來了：如果把你家貓丟在長得很像的貓貓群裏，你能一眼認出牠嗎？！咋認出來的？

延伸閱讀：回家途中以為自家貓咪跑了出來 抱回家後上演真假貓 結局很有愛

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