貓咪化身聽障主人耳朵　取郵件幫開門　遇急事用這特殊方法通知

貓通常不給一個屎，不論是對別人還是主人。也有人説，貓很可愛，但沒什麼用（別説抓老鼠，寵物貓不跟老鼠一起玩就不錯了）。



不過，近日幫失聰主人拿郵件的貓，給予了老人極大的「邦助」，卻打破了認知。牠叫Zebby，是隻奶牛貓，也因此被評為 2023 英國年度貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Zebby的主人算是一位獨居老人，叫Moss，是一位聽障患者，如果沒有助聽器的幫助，她什麼都聽不見，無法順利地生活。

後來有一天，她收養了Zebby，生活開始發生了轉變。

以前我們常説，貓咪總是我們最好的陪伴，可這隻奶牛貓，直接抵得上一位生活保姆了。

按老人的説法，牠可比助聽器管用多了。他提醒人的方式就是「邦邦（拍打）」，意外出現的時候，就是「大力度邦邦」。

當電話鈴響時，奶牛貓會去拍她，提醒老人戴上助聽器接電話。家裏如果有人造訪，貓咪就會立馬跑到老人面前，走來走去，直到老人明白提示。

在夜裏，如果有不尋常的噪音，貓咪還會用爪子拍老人的頭，加大力度邦邦主人的腦袋，及時喚醒她。

眾所周知，貓咪的聽覺範圍十分廣，大概是人類的三倍以上，有了牠的提醒，主人真的是可以高枕無憂了。

看到這裏，這樣的貓咪，就已經讓喵耳朵羨慕得不行了。我只想説，這樣的貓咪，可以人均配一個嗎？

可是，Zebby的技能還不止此，他還有更厲害的操作呢？老人説，這貓非常樂於助人，喜歡給她帶東西 。當牠發現主人沒穿拖鞋，牠甚至會給叼過去！

牠會從自己從門墊上拿郵件，然後用嘴叼起來放在臥室。這不妥妥的家庭郵差嗎？網友也是喊話，這還是貓嗎，這咋像極了訓練有素的狗狗呢？

可是，還真不是。老人説了，牠從來沒有受過什麼專業的訓練，是個天生的暖男！

一位貓行為學家解釋説，Zebby從來沒有接受過任何培訓，但牠會在生活中發現，牠的某些行為會受到表揚（摸摸頭或者小零食）。

不得不説，Zebby無論是在性格還是智慧方面，都算得上一隻非常特別的喵。

日前在倫敦舉辦的2023年國家貓貓獎（National Cat Awards 2023），其實很早就開始了。

在4月份，主人看Zebby有天賦，就帶牠參加了比賽，牠其實早早就已經衝進了12強，而最終需要選出4位冠軍。

最近被英國貓咪保護協會（Cats Protection）評為 2023 年度全國貓咪之星。可謂是實至名歸。

當然，其實不管那一隻喵咪獲得了冠軍，都是值得欣喜的，牠們在給人們帶來幸福和歡樂的同時，都是自己的冠軍。

就如同那位獨居老人所説：「我一個人生活，又是個失聰的人，生活有時會很孤獨，但有了 Zebby 在身邊，我就不會感到孤單了 —— 牠是我的英雄。」

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】