夏季控制養龜水質的4大方法　水中加藥不可取　怎樣才能治本？

夏季是龜最活躍的季節，就拿巴西龜為例，夏季巴西龜的食量非常大，那麼相對的，排泄量也很大，在夏季這樣一個高溫的季節，巴西龜又只在水中進食和排泄，便很容易造成水質的變化，不僅會使水變臭、變混濁，還會產生一些細菌，影響龜的健康。



那麼，在夏季這麼炎熱的時節，我們該如何保證水龜的水質呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1）使用化學藥劑

一些人養龜就像養魚一樣精細，過濾器、加熱棒等等一應俱全，擁有一個完整的水族箱或一套完整的過濾系統，對於維持水質是非常有幫助的，這時我們只要將水中硝化菌等有助過濾的菌群調配完成，就可以在一段時間內保證不用更換用水，但是我們知道，養龜與養魚不一樣，龜的便便是非常難以被過濾掉的，而且龜的食物也是比魚更複雜，所以，使用化學藥劑治標不治本，相對於養魚來說，我們養龜仍然需要更勤快的換水。

2）將大物質抽濾掉

抽水與換水方法類似，但卻是一種更方便的方式。我們都知道，通常來說龜的便便是一整坨的，如果我們用過濾的方式清除，那麼就需要先等待那一整坨的便便溶解在水中，再慢慢的被分解、過濾掉，這是一個相對來說比較漫長的過程，而且這時不可避免的要先將水質污染，再將水質過濾乾淨，如果是這樣，我們幹嘛不把一整坨便便直接抽濾掉呢？這樣就可以將水質很好的控制。抽濾就是用小吸管，將水底沉積的一些可見顆粒全部抽走，這樣可以避免整箱換水，還可以讓水質看上去更清澈。

3）經常換水才是重點

無論哪種方式控制養龜水質都是治標不治本的，只有換水，才是控制水質最根本的方法。夏季養龜勤換水也是有好處的，可以很好的為龜降溫，也可以控制水中病原菌的密度，最大程度的避免水龜生病，但是這裡我們要注意的是，一些龜本身很喜歡混濁一些的水，這時就不要將水換的太徹底了，另外還有一種特殊情況，我們以巴西龜為例，當巴西龜整缸水全換成新水後，巴西龜必定會在一小時之內在新水中便便，這時我們不用再換水，只要用第二種方法，將便便抽濾掉就好了。

4）水中添加藥物不可取

市面上有很多給龜泡藥浴的藥物，可以預防龜腐皮、胃腸炎等疾病，看上去十分適合龜龜，但是，長時間泡藥浴並不有利於龜的健康，所以，在水中長時間添加藥物不可取，那麼我們該如何為龜龜預防疾病呢？其實，我們可以每週抽出一點時間給龜體消毒，同時給龜缸也進行一次消毒即可。

在夏季為龜換水最忌諱的就是溫差大，盡量不要在中午最炎熱的時候為龜換水，換水時，也要注意水溫要盡量相似，在平時養龜的水旁邊可以放一些下次準備換進去的水，否則會造成龜的不適應。

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