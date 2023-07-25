寵物健康｜狗狗視力受損的4大成因　青光眼與白內障的分別在哪？

人類用眼睛看全世界，不過會因著疾病與年齡產生視力低下的症狀，狗狗也是。不過狗狗的眼睛疾病會不會與人類的眼疾一樣呢？而視力受損的狗狗又是哪些原因造成的呢？



正常而言，狗狗的視力與視界是什麼樣的情況呢？

犬隻的視力無法像人類一樣，可以經過視力檢查後判定是1.5；如果說透過狗狗眼睛與人類眼睛相比，負責聚焦功能的晶狀體的厚度來估計，犬隻的眼睛預計會被歸類為近視。不過狗的動態視力比人類好很多，牠們會試圖在移動物體前抓住獵物/物體，一方面也證明牠們優秀的狩獵特性。並且，狗的眼球位置比人類更為傾斜，使牠們比人類的視野更廣闊。但是與兔子等草食動物又不盡相同，立體視覺範圍比人類還要狹窄。這也可以說明為什麼狗狗很會追球，卻難以從空中直接接球。有些犬隻的眼睛位置也不同，鼻長度也不同，也都會些許影響到視野範圍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為什麼狗狗的眼睛在黑暗中會反射？

無論貓或狗的眼睛都會在黑暗中反光，原因是來自眼睛當中有絨氈層的關係。其分布在眼球內，存在於視網膜之處，負責接受視覺信息，如反射鏡的作用。因此牠們即便在黑暗下也可以看到東西。

為什麼愛犬會視力受損？

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1.青光眼

與白內障有很相似的名字，不過病因和症狀完全截然不同。由於眼球內部有所謂「房水」的存在，良好的循環可以維持眼壓的固定。若因為疾病或是受傷導致眼壓上升，對視網膜也是一大傷害。除了視力喪失外，也可能因為眼壓提高而使眼球變大，將會採取手術以及眼藥水防止眼壓持續升高。容易得到青光眼的犬種有柴犬與美國可卡犬左為代表，另外也有可能其他疾病的併發症引起青光眼。

2.白內障

由眼內晶狀體混濁所導致的一種疾病。隨著年齡增長，狗狗很容易發生白內障，觀看物體時會變得模糊也難以掌握距離感。經常以手術和點眼藥水作為治療。容易得到白內障的犬種代表有迷你雪納瑞和傑克羅素梗。此外不只其他疾病容易引發白內障，糖尿病也會。

3.犬全面漸進性視網膜萎縮症

由於接受光和顏色的視網膜逐漸喪失功能所導致的疾病。這樣的疾病在臘腸犬身上十分常見。這樣的病症隨著視網膜萎縮、視力逐漸喪失，一開始會在黑暗裡撞到東西，慢慢地連在明亮的地方也會發生。目前針對這樣的病症沒有明確的治療方法。

另外，牧羊犬的眼睛（又被稱為陰陽眼）是視網膜先天發育不全的疾病，而這也是一種遺傳疾病。出生大約五周後便可以檢查是否有出現疾病。然而在醫學上尚未有明確的治療方法。

4.葡萄膜炎

指葡萄膜（包括虹膜、睫狀體及脈絡膜）的發炎的眼疾，最常見者為急性前段葡萄膜炎，也就是虹膜炎。目前醫學上推斷可能由病毒或細菌等病原體引起，也被視為免疫相關疾病。病症會出現睜眼困難、眼睛疼痛、瞳孔大小不一、虹膜無光澤等。葡萄膜炎也可能併發青光眼或是白內障，因此早期治療會以點眼藥水的方式進行，若是病菌感染則使用抗生素眼藥水。

如果狗狗眼睛看不到了，請飼主也一定要以肯定和笑容與愛犬相處。

無法透過眼睛獲取情報的狗狗想必十分不安與焦慮，牠們會使用其他五官來感知周圍的環境變化。特別是辨認聲音的敏銳度提高許多。所以飼主能做的事情就是維持一貫的照護方式與環境，並且盡量避免劇烈的聲響使牠們感到恐慌；平時若要向狗狗下指令可以放慢音速，用柔軟的音調跟愛犬溝通。飼主也不要忘記定期帶愛犬回診，好讓獸醫得以追蹤病情狀況。

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