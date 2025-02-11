巴西龜拒食的4大原因　溫度、健康狀態影響食慾　對症下藥最重要

巴西龜花紋美麗，環境適應能力非常強。繁殖能力、生長能力都非常棒，是公認的生態殺手。一般除了冬眠外，巴西龜的食慾都很好。如果你的巴西龜拒食，可能是生病了哦。



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巴西龜食慾一向很好

▼▼▼巴西龜不吃東西的4大原因▼▼▼

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巴西龜不吃東西原因1：溫度原因

巴西龜只有在常溫20攝氏度左右才會進食，溫度太低的時候，牠是不會吃東西的，偶爾在低溫的時候牠會求食，但是主人們也不要給牠食物，容易造成消化不良。餵食時間要掌握好。夏天天氣炎熱，烏龜中午「犯困」，因此牠中午是不怎麼活動的，所以夏天建議在下午餵食。而春秋季節，烏龜早晚不活動，餵食時間便改為中午。具體情況具體分析，摸透你家烏龜的習性，給牠最恰當的餵食。

巴西龜不吃東西原因2：水深因素

水龜和半水龜都是喜歡在水里進食的，烏龜是用肺呼吸的，因此牠們喜歡深水，不用但心會被淹死，至少水深要過背。如果水太淺，牠們寧願餓，也不會吃東西。水中進食這一點不包括陸龜。養巴西龜要有適度水深。給他營造一個良好的生活環境。如果水不夠，或者沒水，烏龜就不會活動，變得嗜睡，時間一長便餓死了。

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巴西龜不吃東西原因3：環境因素

突然換一個環境，巴西龜會很不適應，因此也不會進食，待熟悉周圍的一切之後，牠們就會吃東西了。

巴西龜不吃東西原因4：腸胃炎

如果以上情況都排除了的話，那麼就要考慮龜的健康狀態了，如果烏龜得了腸胃炎，牠也會不吃東西。這種情況就需要藥物治療了。

巴西龜拒食的4大原因

此外，每次給烏龜的食量應該是一樣的，不能多給，亦不能少給太多。本身烏龜很能抗餓，因此，不需要給牠很多事物。每次固定就好。保證給巴西龜的食物是新鮮的，投其所好，愛吃的可以經常給，並且每次烏龜吃完食物之後，應該清洗水缸，換水，保證水質乾淨。定期消毒，避免染上細菌。

巴西龜不吃東西怎麼辦？家長們要根據具體原因判斷後再對症下藥。如果是沒有經驗的新手家長，建議如果烏龜生病不要盲目用藥，應該及時帶巴西龜就醫。

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