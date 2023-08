寵物健康｜手術前注意事項及術後照護指南　毛孩胃口欠佳可這樣做

想到家裏毛孩要經歷第一次手術開刀,毛爸媽應該都有些忐忑不安,但在手術前了解我們能做什麼,除了可以減少突發事件,也能降低過度焦慮的心情哦!



避免手術突發狀況,術前一定要注意的事!

決定要為毛孩進行絕育、手術,接下來最重要的就是確保手術過程是安全的。一個安全的手術,除了獸醫之外,也需要毛爸媽從旁協助,如:告知病史、過敏史及協助術前空腹等。有時不小心忘記獸醫叮嚀,可能會增加手術的風險哦!

術後照護四要點,讓毛孩恢復得更好

等到手術結束終於要回家了,但任務沒結束,術後照護也是很重要的。注意術後照護要點才能讓毛孩恢復更快。

1. 觀察麻醉恢復狀況

麻醉結束後,獸醫會持續監控毛孩的生理數值,例如:心跳、血壓、體溫等。等一切數值都穩定、意識清醒且走起路來不會搖晃,就會讓毛爸媽帶回家。

剛到家時,走路可能還是會有些不穩,要多加留意。為了避免撞到物品,可提供軟墊讓毛孩休息。另外,進食前可以先給少量水分,沒嗆到就可開始少量進食。

2. 提供安靜舒適的環境

家裏若有其他毛孩,建議先暫時分開。另外根據研究顯示,聆聽古典樂可以幫助毛孩放鬆,提升正面情緒。因此術後家中寧靜的氛圍下,不妨可以來點古典樂吧!

3. 留意傷口照護

包括:按時服藥、配戴頸圈、拆線前不要洗澡。

4. 提供營養支持

除了傷口照護外,術後營養支持也是不可忽略的。爲什麽營養對於術後照護很重要?主要有兩個原因:

◆ 食物能提供傷口修復過程所需的養分

◆ 腸道是很神奇的器官,除了幫助消化食物,也是很重要的免疫系統之一。因此術後越早開始吃東西,能幫助腸道夥伴(腸道菌叢、腸道壁上細胞)有力量工作,並提供健全的免疫系統,讓毛孩早日恢復

總結來說,術後營養就是要吃得早(術後1天内開始進食)、吃得夠(卡路里要夠)及吃得好(營養要均衡),但是由於種種原因,術後前幾天毛孩的胃口通常都不太好,這時我們可以提供協助,提升毛孩食欲。

一、提升食物的香味、適口性

◆ 加熱至不燙手的溫度,讓食物散發香氣

◆ 加入罐頭或者平常愛吃的食物

◆ 嘗試不同質地的主食(慕斯狀、泥狀、粒狀等)

◆ 提升主食蛋白質、脂肪的含量能增加適口性

二、選擇高熱量密度的主食

即便增加適口性,有些毛孩食慾還是很差,這時可以選較高熱量的主食,讓毛孩即使吃得不多,也能達到熱量的需求。

三、幫助毛孩更容易進食

戴著頸圈更不容易吃飯,所以可以把食物墊高、手餵或暫時脫下頸圈,另外也要保持臉部及頭套乾淨,讓毛孩更容易聞到食物的香氣。

術後留意以下症狀,若出現請盡速聯絡獸醫

1. 術後1天仍不吃不喝、沒精神

2. 傷口出現大量滲出液、綠色分泌物等

3. 咳嗽1-2天仍未改善,且越來越嚴重、聽起來有痰

4. 任何覺得有疑慮的地方

術後看到毛孩能自己吃飯、迅速復原是非常值得開心的事。希望以上簡單的介紹,能讓毛爸毛媽們對於手術前後的照護有初步瞭解,至於更詳細的部分,還是要跟信任的獸醫做討論哦!

參考資料



