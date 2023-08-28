2隻成年狗伴9隻小奶狗流浪街頭互相取暖　真相曝光一刻眾人落淚

母愛不分物種。一名女子經過小巷子時，看到流浪狗一家人窩在一起取暖，總共有2隻成年狗及9隻小奶狗，女子不忍牠們流浪街頭，就聯絡了流浪動物收容中心的相關人員前來將牠們帶走，結果沒想到經過檢查後發現這一窩「狗家庭」竟然彼此沒有任何血緣關係。



綜合外媒報導，美國洛杉磯一名女子經過一條小巷時，看到一窩流浪狗正互相依偎著取暖，這個狗家庭總共有2隻成年狗爸媽跟9隻出生一陣子的小奶狗，共11隻狗狗就這樣在水泥地上窩在一起，女子看了相當於心不忍，便通報附近的動物保育中心「西北流浪狗計劃(Northwest Dog Project ,NDP)」組織，請他們帶專業人士將這窩小狗們帶去收容所安置。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼催淚真相是這樣▼▼▼

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沒想到動保中心的義工將這一窩狗狗家庭帶回收容所後，檢查發現牠們竟然是完全沒有血緣關係的狗狗，而「狗爸媽」也不是公狗跟母狗，而是兩隻剛生完孩子的狗媽媽，各自帶著自己的孩子相遇後一起取暖。動保中心義工便將這兩隻狗媽媽取名為西爾瑪(Thelma)與露薏絲(Louise)，由於兩隻狗媽媽身上很髒也很瘦弱，志工就以恢復狗媽媽們的體力要緊先行救治。

西北流浪狗計劃組織負責人史考特(Emma Scott)表示，這兩隻狗媽媽很有可能不是原來就是流浪狗，應該是因為懷孕遭原飼主惡意遺棄，西爾瑪跟露薏絲兩隻狗媽媽非常瘦弱，因為嚴重營養不良又要哺餵小狗的關係體重過輕，牠們很有可能在生下孩子後就一直在街頭流浪。

不過史考特也對眼前的現象感到嘖嘖稱奇，儘管西爾瑪跟露薏絲完全不認識，也不是同一個品種，但牠們輪流照顧起對方跟自己的孩子相當井然有序，其中一隻餵奶的時候另一隻就幫忙安撫小狗、幫牠們梳毛，而且牠們默契絕佳，還會時常交換工作，9隻小奶狗都受到了媽媽們良好的照顧。

西爾瑪跟露薏絲在網路上掀起熱議，9隻小奶狗都是混種狗，其中有2隻是男孩，剩下7隻都是女孩，西北流浪狗計劃組織也不斷接獲善心人士聯絡說想要領養小狗們，不過這些小狗才剛出生1個月，還需要跟媽媽生活一段時間，等到注射完疫苗後才能將小狗交給領養者，同時也希望有好心人能夠將這兩隻飽受風霜的狗媽媽領養回家。

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