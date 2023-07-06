禿毛流浪狗痛苦爬行　獲救1個月後逆轉變身　義工：牠是甜美天使

所有米克斯都是驚喜包。動物救援組織人員某天在路邊發現一隻又老又醜、全身皮膚掉光還前腳畸形的老狗，立刻將其帶回去救治，沒想到這隻狗狗竟然是一隻飽受環境摧殘的奶狗，在救護組織志工的細心照顧之下，牠從原本又老又醜的模樣蛻變成擁有一雙水汪汪大眼的天使小狗，讓志工們都相當感動。



印尼峇里島動物救援組織「重要小腳印基金會（Little Steps Matter Foundation）」在臉書粉專上發布一段影片，他們在6月17日時，在路邊救助了一隻全身髒兮兮、看起來又老又醜的流浪狗，帶回收容所內取名為艾拉（Ayla），由於牠身染重病又營養不良，這隻可憐的流浪狗儘管年齡是幼犬卻看起來像是老人家一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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救援組織人員表示，當時他們接獲通報發現有一隻全身掉毛的老狗在街道徘徊，找到那隻狗狗後跟著牠走竟看到有更多需要救援的狗狗在一處廣場上，所有的狗狗狀況都很糟糕，但最慘的還是艾拉。艾拉當初被發現時不但全身毛都快沒了，前腳呈現相當嚴重的畸形，沒有辦法好好走路，艱難的走幾步路後就癱倒在地上。

好在艾拉雖然身染重病卻不怕人，動物救援組織的志工們得以將其用毛巾包裹好帶回收容所治療。原本志工們以為艾拉的前腳是骨折導致的，但獸醫檢查後表示其實牠的前腳本身有畸形的問題，因此需要戴上輔具矯正前腳畸形的狀況。

在收容所人員細心的照顧下，艾拉從全身皮膚病瀕死、連叫都叫不出來的慘況慢慢蛻變，其中一隻腳的畸形也成功的矯正回來，個性也逐漸變得開朗活潑，喜歡跟收容所內所有的狗狗一起玩耍，原本禿光的毛髮也慢慢長回來，成為一隻毛茸茸可愛的小狗。

收容所人員對艾拉的轉變十分感動，認為艾拉會有這樣的轉變跟牠強烈的求生意志有關，「在牠經歷了一切治療的苦難中展現出的生命力是最能激勵我們的，牠是個天使」。目前他們正在為艾拉找一個可以疼愛牠狗生一輩子的溫暖家庭，希望有意願的人可以跟他們聯絡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】