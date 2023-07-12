將校園流浪狗帶回家　畢業生理直氣壯：偷個狗狗學長不過分吧？

嗨，我是菠菜呀～又到了一年畢業季，但……畢業生們怎麼都惦記上學校的「學長學姐」們了呢？！



Part 01

前陣子，網友@Kitty OvO 就瞅準機會，綁架了正在校園閒逛，哦不，是巡查的髒髒包「學長」，直接送到寵物店驅蟲、洗澡，再帶回家……一條龍服務！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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嚯，就這麼明目張膽地把學長拐走了呀！？

網友理直氣壯地表示：「學校不發畢業禮物，無所謂，我會自己拿！」

不過，「學長」看上去也是自願的，套上牽引繩嘴角就都止不住上揚，小短腿跑得飛快，生怕被落下……「家人們，誰懂啊，我終於有家啦！」

在寵物店洗澡時更是崩不住，咧著個大嘴傻笑：「狗狗我呀，終於熬到畢業啦！」牠的名字叫「好吃」，在學校裏流浪了很久，性格活潑，特別親人。

同學們都很喜歡牠，經常投餵，有空就陪牠玩耍，其中網友跟牠尤其要好。

如今，網友要畢業了，想到要離開好吃就十分難過，擔心牠以後過得不好，愁得覺都睡不好……思來想去，就決定帶上牠一起回家。

一開始，她還擔心狗子不樂意，但看牠這個表情應該是相當開心了。

在網友的精心照顧下，好吃從髒髒包變成了白淨的糯米糰子，連眼睛裏都有了光彩。

現在，好吃已經完全適應了網友家的生活，妥妥的小團寵一枚啦！

Part 02

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去年5月，網友@JJ 在學校發現一隻流浪的小薩摩耶，渾身都是傷，也不知道是怎麼弄的。

而且脖子和左前腳傷得最嚴重，都已經化膿了，看起來可憐兮兮的。但牠很親人，網友一叫就來，乖巧得不得了。

網友心疼極了，想著天氣越來越熱，牠的傷口應該很難自愈，只會越來越嚴重……如果自己不幫一把很可能凶多吉少。

於是，她果斷帶上狗狗去了附近的寵物醫院。因為有皮膚病，為了方便治療就把身上的毛都剃了。

於是，現在變成了這樣。哈哈哈，誰家好狗看著像個禿驢呀！網友把狗子帶回家，給牠取了一個好聽的名字，叫「Lucky」。

來看看一年後狗子的變化吧：一身濃密光澤的毛髮，臉上洋溢著大大的笑容，周圍都是自己喜歡的玩具……一看就是幸福小狗！

和一年前簡直判若兩狗：嘖嘖，真不錯，像極了窮小子跟了富婆哈哈哈！

Part 03

點開帖子的評論區，我發現畢業後順走學校流浪狗的還真不在少數：「我從學校帶回來的臭寶！」、「不知道外八學長願不願意和我回家？」

甚至，還有一綁綁架倆只的，買一送一？？？

校長：「感覺好幾天沒看見主任了…」咱就是說，你們把學長學姐主任都抓走了，下一屆學弟學妹擼什麼！？

真希望這樣有愛心的人越來越多，讓那些流浪修狗都能擁有一個溫暖的家！

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