暖男遇上親人流浪狗　特意改車票時間陪玩　最後結局獲網民激讚

大家好，我是糖刺梨。小哥@喬巴寶寶 分享了自己和一隻流浪狗狗相識的故事，簡直太暖心了！



這天，他原本是打算去趕高鐵，誰知道，高鐵站外面出現了一隻個子小小的流浪狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠身上的毛髮很髒的，目測已經流浪好久了。小哥給牠買了火腿腸，餵牠喝了水。小傢伙對人類沒有一丁點防備，吃完東西還想跟他一起玩。小哥試着丟了一下瓶蓋，牠竟然非常開心地撿了起來，還會把瓶蓋叼回來讓小哥繼續扔。

狗狗都快把網友的心萌化了，為了能陪牠多玩一會兒，網友甚至把票改簽到了更晚的一班列車。離別的時刻很快就來了，網友要在另一個城市待一天。

可他竟然對狗狗產生了不捨的情緒，走的時候，他的心裏暗暗生出了一個想法：要是自己回來的時候還能碰到狗狗，就要把牠帶回家。

第二天，小哥給狗狗準備了更大的香腸，出站以後，他到處尋找狗狗的身影。幸運的是，狗狗睡在了一個他一眼就能看見的地方。

他叫了一聲狗狗，小傢伙回頭看到他的時候，開心地搖起了尾巴。牠還記得網友！就這樣，網友靠一根火腿腸把牠拐回了家。

或許是因為前面吃得太急，狗狗在坐車去新家的路上，把火腿腸又原封不動地吐了出來。

好在新主人並沒有因為這點小麻煩就嫌棄狗狗，他給狗狗洗了澡剃了毛驅了蟲，又給牠打了疫苗。小傢伙沒有習慣新家的日子，每天還是想在外面待着。

小哥會耐心地陪牠在外面玩，讓牠慢慢適應自己的新環境。毫無疑問，狗狗遇到了自己夢寐以求的好主人！

把一隻流浪狗帶回家的故事我們聽過很多，可每一次都能被這些小故事擊中。你家狗狗和你有怎樣的緣分，牠們又是怎樣來的呢？

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