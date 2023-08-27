有片｜日本柴犬對著神秘小黑點大力狂踩 開啟戰鬥模式笑翻網民
撰文：聯合新聞網
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發現地板有奇怪的東西！日本有隻充滿好奇心的柴柴，某天在地毯上看見一個黑銀相間的不明物體，忍不住上前用雙腿狂跺地板，發出「咚咚咚」聲音的可愛動作全被飼主拍下，有趣的畫面療癒一票粉絲。
飼主@rin__shibaken在X（Twitter）曬出愛犬凜（りん）的日常生活，其中一段對著像是蟬一樣的小東西瘋狂跺腳的影片，引起許多網友討論。從飼主上傳的畫面可以看到，柴柴凜發現了地毯上有奇怪的物體，便靠上前對牠伸出「毛手毛腳」，似乎想看個仔細不斷觸碰眼前的東西，瘋狂跳上跳下情緒相當亢奮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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然而這個黑銀相間的物體並不是什麼生物，單純只是個文件長尾夾，卻意外把凜逗得相當激動，有趣的模樣讓飼主忍不住拍下上傳。從其他影片也可以發現，凜對很多東西像是潔牙骨、彈簧甚至紙板都會有這樣的動作，鮮明的個性吸引一批死忠粉絲。
網友們看到影片紛紛笑說「腎上腺素全開的感覺」「反應太可愛了」「凜醬太搞笑了」「喜歡這樣的戰鬥方式」「一瞬間以為是蟬」。
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