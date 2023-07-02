柴犬父愛噴發　主動照顧家門外「5個小毛球」　溫暖畫面感動網民

一名網友分享某天家門口多了5隻出生沒多久的幼貓，還在附近找到疑似貓媽媽的遺體。原PO看了覺得於心不忍決定全數收編，家中的柴柴甚至也被5隻小貓咪融化，從此天天一肩扛起貓爸爸的腳色照顧幼貓，溫暖的畫面感動大批網友。



微博帳號「富婆家的貓」日前轉發一段影片，院子裡有天突然多出5隻小貓咪，更在附近發現了疑似貓媽媽的遺體，懷疑是母貓在臨死前用最後一口氣把5隻幼貓「叨到我家院裡托孤」。原PO看到這種狀況便親手埋葬了母貓，並接手這5隻失親的幼貓們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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該名好心網友表示，這5隻貓咪當時目測出生可能才十幾天，沒辦法吃東西只能餵奶。5個小傢伙吃飽後就會一直叫，感覺就像是在找媽媽。意外的是，小貓咪的叫聲似乎激發了家裡柴柴的柔情，從那天起柴柴便不斷圍繞在小貓們的身邊，彷彿充當起貓爸爸的腳色，讓許多網友看了相當暖心。

上百則留言紛紛表示「狗狗挺暖的」「積善之家 必有餘慶」「貓媽憑藉一己之力 給後代找了個好人家」「被狗子帶大的喵會不會變得狗裡狗氣的呀」。

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