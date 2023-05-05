寵物趣聞｜柴犬妹叼玩具轉圈傷及無辜 兄長瞬間爆氣：煩不煩呀！
撰文：中天新聞網
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一般家庭中，比較年長的小孩通常都較為穩定，這點放在毛孩身上也不例外。日本有對柴犬兄妹，哥哥小麥（こむぎ）和妹妹小蕨（わらび）就是一對非常經典例子。一個靜靜地啃咬玩具，另一個則是叼著玩具轉來轉去，甚至還波及到無辜的哥哥。
小蕨充滿活力的叼著娃娃用力跩甩非常可愛，但是…這種遊戲似乎很容易造成周圍人的困擾。牠的哥哥小麥就深受其害，每次小蕨叼著玩具轉圈時，雖然幾乎都是從小麥頭上越過，但有幾次還是直接砸在臉上，前幾次還沒什麼反應，不過後來小麥君的耐性似乎到達極限了，馬上出嘴阻止，「別鬧了！煩不煩！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼小蕨玩耍傷及無辜，小麥瞬間爆氣▼▼▼
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下一秒，小麥走到爸爸面前，像是在懇求四地盯著爸爸，「快點！去罵牠…」不管事目中無人的小蕨還是偷偷告狀的小麥君都很可愛，許多人都笑回，「小麥哥哥別生氣嘛～」「看來牠的怨氣也是很重，應該忍很久了。」
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