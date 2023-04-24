新婚夫妻度蜜月收拾行李　老柴犬入行李箱強行參與：偶也要去啦！

度蜜月是新婚夫妻非常重要的活動之一，因為這是成為夫妻後的第一次旅行，有別於一般情侶約會的特殊感覺，通常整趟旅程都只有夫妻兩人一同前往，但是這次卻有人喊出，「偶也要去！」的請求。



前幾天「一隻渴望陪著去度蜜月的柴犬」在網上引起熱議。日本一對新婚夫妻，正在為蜜月旅行整理行李，把所有衣服都打包進去，不過他們婚前就在飼養的柴柴小愛（あい）似乎也認為自己會被帶去度蜜月，非常自動地躺進行李箱裡，相信自己也會帶去旅行，但很可惜，雖然是家人，把拔馬麻還是決定讓小愛待在家，就算如此，一心想跟著去的小愛用牠的肉體在宣示。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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看到照片的網友似乎被這種挑逗的訴求逗樂了，紛紛幫小愛配上旁白，「汪：帶上偶吧～」「汪：偶也想去啦」、「汪：偶也是家庭成員吧！」據了解，馬麻好像有對小愛保證，下次再帶牠去，讓牠忍耐這次，就這一次讓牠的把拔馬麻享受獨處時光。

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