有片｜日本貪玩柴犬遇人工草皮後秒變割草機　可愛畫面惹網民熱議

日本有名飼主最近在社交平台分享了一段影片，內容拍下家中柴柴以一種奇怪的姿勢摩擦著人工草皮地面，興奮得模樣看起來就像一台可愛版的「割草機」，絲滑的動作讓人忍不住重複觀看，吸引不少粉絲點讚留言。



從Twitter（又名X）用戶@kotaro_koi上傳的影片中可以看到，4歲半的淘氣赤柴「小太郎」（こたろ）翹起屁屁用臉頰抵住草地滑行，超「絲滑」的動作甚至還會換邊臉繼續，捲起狂搖的尾巴也可以看得出來牠的興奮與好心情，可愛畫面也在網絡上引起網友熱議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼割草機「小太郎」開動！▼▼▼

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正值活潑頑皮的年紀，鬼靈精怪的小太郎精常不按牌理出牌，就連飼主都是第一次看到牠用這樣的方式「散步」。飼主推測，應該是因為小太郎非常喜歡這片人工草皮，但上面卻有其他狗狗的味道，因此小太郎才會試圖用這奇怪的姿勢想讓草皮沾染上自己的氣味。

影片被分享到網絡上後，累積超過33萬次觀看次數，大批網友都湧入留言直呼「原來有這樣一種享受」、「我好開心有另一隻狗狗跟我家狗狗做了一樣的事」、「感覺像練習很久的成果耶，好可愛唷」、「看起來很有趣，我也想試試」、「小太郎就跟大狗狗一樣活潑呢」、「好想抱抱看呀。」

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