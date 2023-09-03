貓咪穿上鞋子就不會走路？ 專家：喵星人對空間感知存在一定局限

除了給貓咪穿衣服外，有些主人也會給貓咪穿鞋子，但是，貓咪真的適合穿鞋子嗎？有些人就站出來說，貓咪穿上鞋子後不會走路了。



除了給貓咪穿衣服外，有些主人也會給貓咪穿鞋子，有一部很風靡的動畫片叫《無敵貓劍俠》，說的是一隻聰明的貓，穿著靴子神勇無敵，看起來非常帥氣自由。這事原本看起來並沒有什麼異議，例如主人愛整潔，有些貓喜歡去外面到處跑，為了不把家裡弄髒，主人就會給貓咪穿鞋子，有時貓咪腳部受傷，為了癒合，有些主人也會選擇給貓咪穿鞋子，但是，貓咪適合穿鞋子嗎？有些人就站出來說，貓咪穿上鞋子後不會走路了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪穿上鞋子就不會走路？▼▼▼

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我們仔細想想，穿鞋的貓好像真沒見過。賣狗狗衣服鞋子的鋪天蓋地，專供貓咪的卻一家都沒有。那麼貓咪真的不適合穿鞋子嗎？杭州張旭動物醫院就貓咪穿鞋的問題做了一個實驗。

實驗對像是一隻叫「銀河」的美國短毛貓，一歲大，從沒有穿過鞋子。

給貓咪「銀河」穿上鞋子後，剛放到地上，牠瞬間「石化」了，幾乎失去了行走能力，連協調性也變得極差，走起路來，不單順拐，還會不小心地踩到自己，動作很滑稽。同樣過了5分鐘，「銀河」依舊不能適應。

會不會因為鞋子大小不合適，貓咪才不會走路的？實驗人員用毛巾包住貓爪，又試了一回。結果，雖然「銀河」自然了很多，但還是歪來歪去地亂舞，一直不停在抖腿，似乎想擺脫爪子上的毛巾。

那麼這時為什麼呢？一般來說呢，人主要是通過視覺聽覺來定義外中心空間的。閉著眼睛可以跳舞可以唱歌，但是走路就會搖搖晃晃，說不定就會摔倒。至於觸覺，人好像用得不多，頂多也就是感覺一下「風從哪裡來」。從這些錄像裡面來看，貓好像不太一樣，似乎牠非常依賴於機械感覺來感知外中心空間位置。這也挺顯然，因為半夜三更月黑風高，不靠機械感覺牠走都沒法走，別說抓老鼠。

更具體一點來分析，這些貓身上是「黏上」了什麼東西，這和「貼上」一個東西還不太一樣。雖然貓的總體行為是遠離黏滯方位，但是不能具體分析是因為牠覺得毛被黏上了（不同的毛受到的矢量不一樣，方向大小都不同），還是皮膚受到一個總的拉力（這是個同一的矢量）而牠去遠離這個拉力。考慮到貓背後黏上黏膠以後會趴著走，而胸前黏膠以後會跨著走，膠布在這兩種情況下相對皮膚的運動趨勢是相反的（在背上是按下來，在胸前是拉下去），但貓試圖擺脫膠布的行為趨勢是一致的。所以我們可以總結認為，貓是想遠離一個侵入牠自我中心坐標系的外界事物。

貓除了對鞋子會有這種反應外，如果身上其他部位黏上東西，也會渾身不自在。

實驗人員把膠佈在自己身上反复黏了多次，減低膠布黏性後，貼在了貓咪身上。果然，把膠布貼在腹部時，貓咪就踮著腳、弓著背走路；把膠布貼在左右側時，貓咪就橫著身子往反方向走；把膠布貼在頭頂時，貓咪就不敢再往前挪了，還一直在後退。

貓的行為和人的行為非常不同。例如像身上黏上了一個蒼蠅之類的，人基本上會覺得這是「身體被蒼蠅趴上了」，而不是「身體給世界黏上了」。像前述裡面這些貓對膠布、鞋子等外來物品杯弓蛇影驚弓之貓式的反應，尤其是頭頂貼了膠布、腳上穿了鞋子以後的反應，我們可以認為牠覺得外中心空間有些不對勁，以致於牠要「退出來」或者「跨過去」。

因此我們馬上就可以得出一個結論，那就是貓對外中心空間的感知存在某種局限性，使得牠不能正確地區分外中心空間裡對牠施加影響的來源。當牠感受到一個外來的作用力、無法判定作用力的來源或是無法擺脫這種作用力的影響。那牠會認為這是整個外中心空間出了問題，然後牠會試圖用離開這個空間的辦法來解決問題。所以我們會看到如此搞笑的行為。

同理，在寵物醫院中，給貓咪帶上伊麗莎白圈後，貓會一直後退試圖從圈裡跑出來而不是把圈撓開。所以給貓穿上鞋之後，牠們覺得外中心空間不對勁，為了遠離侵入自我中心坐標系的外界事物，做出那些奇怪的舉動也就不難理解了。

另外，有研究人員發現，爪子方面的原因也可能是貓咪不愛穿鞋子的理由，我們知道，貓咪肉墊是保持平衡的感覺器官之一，當肉墊被包裹時，貓的平衡系統就會受到影響。通常情況下，貓在走路時，需要伸出爪子抓地，穿上鞋子，爪子的功能也就失去了。貓的每根毛髮都連接著毛囊，都是一個感覺器官，只要有一丁點的干擾，貓就會警覺，所以貓咪也就不穿衣服了。 」

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