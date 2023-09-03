黑白貓偷搭的士　暖男司機義載送牠回家　主人驚喜：逃家好幾天了

根據《The Dodo》報導，英國一名計程車司機回家剛停好車，迎接他的未婚妻卻發現賓士車裡「有東西在動」。男子走近查看之後發現真的有個搭霸王車的毛茸茸乘客，最後仍舊「使命必達」成功把牠送回主人身邊，而且不收任何車資！



湯姆·哈欽斯（Tom Hutchings）是 「Tommy’s Taxis」的計程車司機，上週他跑完幾趟車之後回到家中，當未婚妻靠近車子一看，赫然發現車子前保桿的進氣孔有不明生物在動。哈欽斯聞訊也跟著走近一看，看見竟然有隻賓士貓不知從何時起偷偷搭了便車，一路跟他回到家中，「這毫無疑問嚇了我一大跳」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而即使被司機抓包，偷渡的賓士貓還是不肯乖乖下車，讓哈欽斯只好自行卸下水箱罩伸手把貓咪抱出來。幸運的是賓士貓看起來並沒有受到任何傷害，而哈欽斯身為一個計程車司機也決定帶牠回到主人身邊。

哈欽斯後續帶貓咪來到當地一處獸醫院，獸醫掃到貓咪身上植有晶片，順利聯繫上飼主。飼主表示賓士貓「吉茲莫」（Gizmo）已經失蹤約一個星期，地點則是遠在10英里（約16公里）之外。多虧有善良的計程車司機，賓士貓最後免費搭了「霸王車」成功回到家中。

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